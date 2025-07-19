Организаторы подтвердили отмену форума «Армия России» в заявленные даты

Международный военно-технический форум «Армия-2025» переносится на более поздний срок, сообщила ТАСС компания-организатор «Международные конгрессы и выставки». Точные даты там не назвали.

Форум «Армия-2025» должен был пройти 11–14 августа в закрытом режиме. На этой неделе несколько источников в оборонной отрасли рассказали «Ъ», что Минобороны отменило проведение форума. Причины этого решения неизвестны.

Форум «Армия» — ключевая выставка Минобороны, он проводится в парке «Патриот» с 2015 года. Изначально мероприятие длилось неделю, но в 2024 году его сократили до трех дней. В прошлом году на форум пригласили военные делегации 110 стран, было показано более 20 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.