В Крым и из него задерживаются 12 поездов

По направлению в Крым и из него в пути задерживаются 12 поездов. Об этом сообщила компания-оператор «Гранд сервис экспресс».

В Крым задержано пять поездов:

:75/76 Омск—Симферополь (задержка — около 6 часов);

97/98 Москва—Симферополь (7 часов);

17/18 Москва—Симферополь (около 7 часов);

67/68 Москва—Симферополь (6,5 часов);

177/178 Санкт-Петербург—Симферополь (5 часов).

На выезд из Крыма задержаны:

17/18 Симферополь—Москва (задержка на 5 часов);

27/28 Симферополь—Москва (около 4 часов);

163/164 Феодосия—Москва (5 часов);

473/474 Симферополь—Смоленск (5,5 часов);

7/8 Севастополь—Санкт-Петербург (2 часа);

179/180 Евпатория—Санкт-Петербург (2 часа);

167/168 Симферополь—Москва (1,5 часа).

Компания заверила, что пассажиров обеспечат питанием. Перевозчик пообещал «использовать все возможности по сокращению времени задержки».

Из-за атаки БПЛА в Ростовской области были задержаны более 50 поездов. С утра на перегоне под Ростовом запустили движение поездов на электротяге.