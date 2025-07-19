В Крым и из него задерживаются 12 поездов
По направлению в Крым и из него в пути задерживаются 12 поездов. Об этом сообщила компания-оператор «Гранд сервис экспресс».
В Крым задержано пять поездов:
- :75/76 Омск—Симферополь (задержка — около 6 часов);
- 97/98 Москва—Симферополь (7 часов);
- 17/18 Москва—Симферополь (около 7 часов);
- 67/68 Москва—Симферополь (6,5 часов);
- 177/178 Санкт-Петербург—Симферополь (5 часов).
На выезд из Крыма задержаны:
- 17/18 Симферополь—Москва (задержка на 5 часов);
- 27/28 Симферополь—Москва (около 4 часов);
- 163/164 Феодосия—Москва (5 часов);
- 473/474 Симферополь—Смоленск (5,5 часов);
- 7/8 Севастополь—Санкт-Петербург (2 часа);
- 179/180 Евпатория—Санкт-Петербург (2 часа);
- 167/168 Симферополь—Москва (1,5 часа).
Компания заверила, что пассажиров обеспечат питанием. Перевозчик пообещал «использовать все возможности по сокращению времени задержки».
Из-за атаки БПЛА в Ростовской области были задержаны более 50 поездов. С утра на перегоне под Ростовом запустили движение поездов на электротяге.