РЖД представят выставку о Павловском Музыкальном вокзале

Выставка «Музыкальная шкатулка: воссоздание Павловского вокзала», подготовленная ОАО «РЖД», откроется на ежегодном празднике цветочного и ландшафтного искусства «Императорский букет» в Павловске 20 июля. Она расположена Колонном зале Павловского дворца, сообщили в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОАО «РЖД» Фото: пресс-служба ОАО «РЖД»

Экспозиция расскажет об истории этого комплекса: от проекта и строительства до пожара, который уничтожил первое здание. Гостям впервые покажут люстру конца XIX века, прежде она украшала интерьеры Музыкального вокзала.

«Новая выставка демонстрирует глубину исследовательской работы, которая ведется для последующего восстановления архитектурного облика уникального объекта железнодорожной инфраструктуры и центра культурной жизни столицы Российской империи XIX — начала XX веков с максимальной исторической достоверностью»,— подчеркнул первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.

Посетить выставку желающие смогут до 25 августа.

Программа культурных мероприятий на выходные и неделю — в материале «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева