МЧС рекомендует не говорить по проводному телефону во время грозы

В МЧС заявили, что во время грозы не рекомендуется не говорить по проводному телефону, потому что молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. В ведомстве также посоветовали закрывать окна и двери в такую погоду, не подходить близко к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антеннам.

Помимо этого рекомендовано не стоять рядом с окном, также стоит выключить телевизор, радио, компьютеры и другие электроприборы. В сельской местности советуют закрыть дымоходы и вентиляционные отверстия и не растапливать печь, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Если человек во время грозы находится в лесу, нельзя укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Также надо отойти от берега и спуститься с возвышенного места в низину. В поле или в степи нельзя ложиться на землю — лучше сесть на корточки в любом естественном углублении, обхватив ноги руками.

Если гроза застала во время занятий спортом, надо отойти от велосипеда, самоката, мотоцикла и других металлических объектов на 20–30 м. Если непогода застала в автомобиле, лучше не покидать его, закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

В МЧС уточнили, что в центре России грозы наблюдаются с мая по сентябрь, а в южных районах — почти круглогодично. В середине июля в Тульской области молния ударила по группе отдыхающих у водоема. В результате погибли три человека, еще трое пострадали.