Товарооборот России с Мальтой упал до рекордно низкого уровня

По итогам 2024 года товарооборот России и Мальты упал до €132 тыс. «Это абсолютный минимум», рассказал посол РФ в островном государстве Андрей Лопухов. По его мнению, торгово-экономические отношения двух стран можно назвать замороженными.

Он уточнил, что в 2017–2019 годах товарооборот России и Мальты стабильно превышал €200 млн в год. Господин Лопухов считает, что «потенциал был серьезный». При этом он упомянул, что несмотря на санкции, в Санкт-Петербурге продолжают работу гостиничный комплекс «Коринтия» и торговый центр «Невский Плаза» — это инвестпроекты мальтийской компании, вложившей более €100 млн.

«Здравый деловой подход сильнее политической истерики ,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости». — Мы уверены, что в долгосрочной перспективе бизнес найдет путь к восстановлению контактов, и Мальта — не исключение».

По данным агентства, в прошлом году торговля России и Евросоюза (ЕС) сократилась на 24%, до €67,5 млрд, что стало минимумом с 1999 года. Россия нарастила торговлю только с пятью странами ЕС, включая Францию и Ирландию. Сильнее всего упал товарооборот с Мальтой — более чем в девять раз, до €131,8 тыс. Замглавы МИД РФ Александр Грушко накануне заявил, что на фоне ужесточения антироссийских санкций товарооборот с ЕС может упасть «до нуля».