В Новороссийске задержали местного жителя, угрожавшего прохожим ножом

В Новороссийске полиция задержала 56-летнего местного жителя, который угрожал прохожим с предметом, похожим на нож. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сотрудники полиции обнаружили в сети видеозапись, на которой неизвестный использует нецензурную лексику и грозит прохожим расправой, держа в руках предмет, внешне напоминающий нож. Они установили личность нарушителя и задержали его.

В отношении новороссийца составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Алина Зорина