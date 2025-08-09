Сегодня исполняется 59 лет заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Его поздравляет депутат Госдумы, заслуженный строитель РСФСР Владимир Ресин:

— Уважаемый Марат Шакирзянович! Примите искренние поздравления с днем рождения! Вы зарекомендовали себя как человек исключительной работоспособности, точных решений, государственного мышления и вдумчивого подхода созидателя. Каждый проект под Вашим кураторством — это шаг вперед для всей страны. Вы умеете добиваться результата, грамотно выстраивать диалог с регионами, находить решения даже в самых сложных условиях. Вы всегда точно чувствуете, что нужно стране, и действуете четко и последовательно. Ваш вклад в развитие регионов России, особенно новых субъектов, огромен. Строятся целые города: дороги, тоннели, мосты, дома, социальные объекты, реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Видна не только Ваша профессиональная ответственность, но и искреннее отношение к людям. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, удачи в делах и поддержки единомышленников!

10 августа исполняется 71 год председателю комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексею Пушкову

Фото: Из личного архива Алексей Пушков

Его поздравляет министр юстиции РФ Константин Чуйченко:

— Уважаемый Алексей Константинович! От всей души поздравляю с днем рождения! Ваш острый ум и многолетний опыт неизменно позволяют видеть настоящую суть вещей и событий, происходящих в нашей стране и за ее пределами. Благодаря твердой гражданской позиции и профессиональной принципиальности Вы пользуетесь особым уважением среди коллег, единомышленников и многочисленных преданных поклонников Вашего авторского взгляда в аналитической журналистике. Умело сочетая природный талант, трудолюбие и энергию, Вы смогли добиться впечатляющих результатов в служении интересам общества и государства, консолидации усилий по повышению гарантий защиты прав журналистского сообщества. Пусть успех и впредь сопутствует всем Вашим делам! Желаю новых свершений, крепкого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения и всего самого доброго!

