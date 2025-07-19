Росавиация проверяет соблюдение прав пассажиров Turkish Airlines

Росавиация сообщила, что направит руководству авиакомпании Turkish Airlines уведомление «о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России». Ведомство пригрозило, что могут снизить число рейсов, выполняемых перевозчиком.

Росавиация уточнила, что разбирается с соблюдением прав пассажиров задержанных или отмененных рейсов Turkish Airlines 18 июля. В частности, речь о рейсе Москва (Внуково)—Бодрум. В службе уточнили, что проверяют «факты, опубликованные на видео в соцсетях».

В пресс-релизе Росавиация поставила ссылку на сообщение Telegram-канала «Осторожно, новости». По его данным, Turkish Airlines задержала планировавшийся ночью рейс и не предоставила пассажирам питание, напитки и гостиницу. Кроме того, пассажирам не выдавали багаж, поэтому они не могли отказаться от полета.

В России по закону при задержке рейса более чем на два часа перевозчик должен предоставить пассажирам питьем, при задержке более чем на четыре часа — людям горячее питание, причем днем его надо выдавать раз в шесть часов, ночью — раз в восемь. При задержке рейса на шесть и более часов ночью либо на восемь часов и более часов днем в авиакомпания должна разместить пассажиров в гостинице.

О задержках рейсов в России — в материале «Ъ FM» «В аэропортах наступил коллапс».