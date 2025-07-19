Правительство разрешило передавать телефоны экстренным службам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет россиянам передавать свой телефон для звонков представителям госорганов и сотрудникам экстренных служб. За передачу абонентского телефонного номера другим лицам грозит штраф.

Постановление опубликовано на портале правовых актов. В нем уточняется, что телефон для звонков можно передавать представителям органов государственной власти и органов местного самоуправления и представителям экстренных оперативных служб при исполнении служебных обязанностей. Документ вступает в силу с 1 сентября.

17 июля Госдума во втором чтении приняла поправки о введении штрафов за передачу абонентского телефонного номера третьим лицам. Размер штрафов для граждан составит до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 200 тыс. руб. Нарушение закона не будет считаться «безвозмездная кратковременная передача» номера для использования в личных целях.

Подробнее – в материале «Ъ» «Засим отключаемся».