Венесуэла освободила 10 задержанных американцев

Венесуэла освободила из-под стражи десять задержанных граждан США в обмена на несколько сотен венесуэльцев, которых депортировали из Соединенных Штатов.

«Благодаря президенту США десять американцев, задержанных в Венесуэле, выходят на свободу»,— написал госсекретарь Марко Рубио в соцсети X. Он уточнил, что в рамках обмена также освобождены несколько венесуэльских политзаключенных.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в страну из-под стражи в Сальвадоре возвращаются 252 гражданина. Туда их депортировали из США за нарушение миграционных правил. За содержание мигрантов Сальвадор получил от Соединенных Штатов $6 млн.

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