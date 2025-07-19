Кремль не знает о возможности встречи Путина и Трампа в Китае

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Times о возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае в начале сентября. Он сказал, что Кремль не знает о возможности встречи.

«Мы ничего не знаем о возможности такой встреч»,— сказал Дмитрий Песков ТАСС.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники писала, что в начале сентября президенты России Владимир Путин, США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести совместную встречу в Пекине. По информации издания, она может совпасть с празднованием 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Владимир Путин уже подтвердил визит в Китай, его переговоры с Си Цзиньпином назначены на 2 сентября.