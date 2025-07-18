Валерий Карпин не вскрыл «Балтику»

Матчем московского «Динамо» с «Балтикой» открылся новый, 34-й по счету чемпионат России по футболу. Официальный дебют на посту главного тренера столичного клуба Валерия Карпина получился не слишком удачным. Бело-голубые, несмотря на статус фаворитов, сыграли с выходцем из первой лиги лишь вничью — 1:1, причем они уступали после первого тайма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча первого тура РПЛ «Динамо» — «Балтика»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Момент матча первого тура РПЛ «Динамо» — «Балтика»

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Первый матч Валерия Карпина в роли главного тренера московского «Динамо» можно было назвать одним из самых интересных событий стартового тура чемпионата. 56-летний специалист, который по-прежнему остается и наставником национальной сборной России, принял новый вызов после того, как по ходу прошлого сезона покинул «Ростов», отработав там семь лет. И если в клубе с берегов Дона ресурсы не позволяли Карпину решать амбициозные задачи, хотя однажды желто-синие чуть не зацепили бронзу, то в «Динамо» перед ним открылись совсем другие перспективы. С бело-голубыми Карпин может реально бороться за медали.

В межсезонье динамовцы обошлись без кардинальных кадровых перемен. Из основной обоймы ушли только защитники Фабиан Бальбуэна и Эли Даса, а пришли центрбек «Ростова» Максим Осипенко и форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Правда, из-за травм надолго выбыли полузащитники Луис Чавес и Артур Гомес, а нападающий Константин Тюкавин еще продолжает восстанавливаться после разрыва «крестов». Кроме того, в заявку на матч с «Балтикой» не попал колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль, которого, судя по всему, готовят к трансферу в бразильский «Фламенго».

Несмотря на то что «Динамо» было фаворитом, калининградцы, оперативно вернувшиеся в Российскую премьер-лигу через год после вылета, да еще ставшие чемпионами в первом дивизионе, безусловно, представляли опасность. А насколько серьезную, показала их недавняя контрольная встреча с «Зенитом», в которой они обыграли основу санкт-петербургского клуба 2:1. Чтобы соответствовать уровню РПЛ, балтийцы масштабно укрепили состав, подписав восемь новичков. Правда, на матч с «Динамо» их главный тренер Андрей Талалаев все же выставил костяк, который добывал путевку в элиту.

Москвичи довольно спокойно начали игру, тем не менее быстро создали острый момент, когда Осипенко едва не замкнул подачу Хуана Касереса. Кстати, в прошлом чемпионате центральный защитник сборной России забил девять голов, так что в его лице «Динамо» приобрело двустороннего футболиста. Но потом Осипенко со своими новыми партнерами по обороне зевнул контратаку гостей, когда Владислав Саусь убежал по правому флангу от Дмитрия Скопинцева и отдал передачу в центр штрафной площади. Голкипер Андрей Лунев нерасчетливо выскочил на перехват, а Осипенко упустил центрального нападающего «Балтики» Брайана Хиля, который легко поразил пустые ворота.

Так калининградцы уже в дебюте повели 1:0, а хозяева скорее находились в поиске игры, чем играли. Совсем незаметен впереди был Сергеев, а когда инициативу на себя взял лучший бомбардир «Динамо» в прошлом чемпионате Ярослав Гладышев, гостей выручил вратарь Максим Бориско, вытащив сложный мяч, изменивший траекторию после рикошета, из нижнего угла. Отразил он и удар головой Роберто Фернандеса. Однако и «Балтика» не успокоилась на достигнутом. Хиль вывел один на один с Луневым Сергея Пряхина, и вот тут динамовский голкипер не подкачал. Среагировал он и на коварную подкрутку со стандарта того же Пряхина, когда москвичам еще помогла штанга. Только в конце первого тайма бело-голубые смогли по-настоящему поддавить подопечных Талалаева, и опять прежде всего благодаря активным действиям Гладышева. Даниил Фомин имел, наверное, самый хороший шанс сравнять счет, подобрав в штрафной отскок, но его удар заблокировал защитник Сергей Варатынов.

В целом первый тайм «Динамо» под руководством Карпина получился комом, и «Балтика» этим грамотно воспользовалась. Собственно, она и нивелировала сильные стороны хозяев, закрыв, в частности, не только Сергеева, но и Бителло с Муми Нгамалё. Пожалуй, именно в передней линии столичного клуба напрашивались перестановки, а Карпин поменял в перерыве Фернандеса на другого центрального защитника — Николаса Маричаля. Ну и наверняка дал какие-то ценные указания. После возобновления матча динамовцы сразу оккупировали ворота Бориско и реализовали домашнюю заготовку, когда Бителло вместо навеса покатил на стоявшего за штрафной Касереса. Парагваец пробил низом, а калининградец Натан Гассама неудачно подставил ногу, и мяч юркнул в сетку.

Впрочем, как-то развить успех москвичам не удалось, поэтому замены Сергеева и Нгамалё не заставили себя долго ждать. При этом выбор на скамейке запасных у Карпина, прямо скажем, был ограничен. Не сказать, что Денис Макаров и Ульви Бабаев усилили атаку, как и перевод на позицию центрального нападающего Гладышева. Разве что угловые в исполнении «Динамо» по-прежнему таили угрозу. «Балтика» тоже освежила состав, выпустив в том числе новобранцев, среди которых выделялся шестикратный чемпион в составе венгерского «Ференцвароша» Элдар Чивич. Пускай гости уже практически не беспокоили Лунева, зато в обороне действовали предельно надежно. Второй тайм проходил вообще без голевых моментов. Калининградцев, видимо, вполне устраивал ничейный результат, а бело-голубые просто не знали, как пробиться к чужим воротам. Матч так и закончился вничью — 1:1. Как говорят в подобных случаях, «Динамо» потеряло два очка, а «Балтика» приобрела одно. Нелучший дебют для Карпина, а в следующем туре его ждет встреча с «Ростовом».

Александр Ильин