В Уфе возбудили уголовное дело об избиении пенсионеров в пансионате

Работники уфимского пансионата «Печки-Лавочки», по сообщениям Telegram-каналов, издевались над пожилыми постояльцами. Как утверждают каналы, сотрудники били пожилых людей, заматывали их в одеяла и морили их голодом. На основании этих сообщений следственное управление СКР Башкирии возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас в пансионате проходят следственные действия. На звонки по номерам, которые размещены на сайте пансионата, сейчас никто не отвечает, выяснил «Ъ». Telegram-канал «Честный репортаж» опубликовал видео, демонстрирующее, что происходило в стенах здания. На кадрах виден человек, замотанный в одеяло и связанный скотчем. Он лежит на полу и не может встать. Авторы канала утверждают, что видео прислал бывший сотрудник пансионата.

Позже о происходящем в пансионате сообщил Telegram-канал Shot. Собеседник канала сообщил об антисанитарных условиях в пансионате. Он утверждает, что пенсионеры живут там среди клопов и тараканов. На место приехали сотрудники СКР и полиции. Был ли задержан кто-то из сотрудников или руководства учреждения, не сообщается. Что сейчас с пожилыми людьми, которые живут в пансионате,— неизвестно.

ООО «Печки-Лавочки» зарегистрировано в Уфе в мае 2020 года. Учредитель и руководитель компании — Любовь Рудоманова. Основная деятельность организации — уход за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. Компания заработала чистую прибыль в размере 384 тыс. руб. при выручке 6,5 млн руб, следует из данных Rusprofile.