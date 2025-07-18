Курс доллара. Прогноз на 21–25 июля

Илья Федоров,

главный экономист Позиции российской валюты остаются прочными Рубль под занавес недели нес небольшие потери, доллар на межбанке подходил к 78,7 руб./$. Отчасти динамика рубля к доллару связана с ослаблением последнего на мировой арене, индекс DXY опустился ниже 98 пунктов. В целом же позиции российской валюты остаются прочными. Индекс гособлигаций RGBI продолжил рост несмотря на санкционные новости. Спрос на ОФЗ активен на фоне ожиданий по снижению ключевой процентной ставки, восходящее движение может продолжиться вплоть до заседания ЦБ. На предстоящей неделе рубль также будет получать поддержку от приближения налогового периода. Краткосрочные ожидания — 77–80 руб./$.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Китайская валюта может протестировать уровень 10,8 руб./юань и обновить локальные минимумы На следующей неделе рубль будет удерживать позиции вблизи локальных максимумов и может предпринять попытку их обновления. Поддержку национальной валюте продолжит оказывать спрос на рублевые активы, в частности, спрос на рубль в преддверии последнего аукциона ОФЗ перед июльским заседанием ЦБ. Также росту курса рубля будет способствовать приближение пика налоговых выплат (28 июля) — сборы нефтегазовых налогов за счет уплаты квартального НДД вырастут почти в два раза (до 0,9–1 трлн руб.), что обеспечит навес предложения иностранной валюты. Несмотря на стабилизацию спроса на валюту со стороны импортеров, курс рубля продолжит движение в нижней границе диапазона 10,8–11,3 руб./юань. При этом китайская валюта может протестировать уровень 10,8 руб./юань и обновить локальные минимумы. Однако ближе к концу следующей недели спрос на валюту может восстановиться на фоне смягчения денежно-кредитной политики российским регулятором, что позволит юаню отыграть часть потерь.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Новый пакет санкций способен добавить напряженности Оптимизма рублю способны добавить данные Всемирного банка, демонстрирующие, что по итогам прошлого года экономика России по-прежнему занимает четвертое место в мире, показывая рост ВВП и значительно оторвавшись от ближайших конкурентов. Тем временем в фокусе — новый пакет санкций, который в том числе касается поставок российской нефти и способен добавить напряженности. На мировых рынках отдельного внимания заслуживает статистика по ценам производителей в США, где ожидался рост. Однако индекс PPI в июне остался неизменным относительно мая, что может добавить оптимизма доллару. На его стороне и данные по уменьшившемуся числу обращений за пособием по безработице в США за неделю, которые стали минимальными с середины апреля.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Спрос на валюту минимален Рубль сохраняет нейтральную динамику, несмотря на ухудшение Западом риторики в отношении РФ. Спрос на валюту внутри РФ остается низким, что может обуславливаться ростом доли расчетов в рублях за российский экспорт до 50%. Несмотря на общее понимание переоцененности рубля, спрос на валюту минимален, чтобы хоть как-то исправить расстановку сил на внутреннем валютном рынке. Исправить это может лишь сезонное усиление спроса на валюту, которое обычно начинается в августе.