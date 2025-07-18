В Белгородской области беспилотник атаковал машину и ранил двоих мужчин

В селе Репяховка Краснояружского района украинский дрон атаковал легковой автомобиль. Двоих мужчин с ранениями ног попутным транспортом доставили в Краснояружскую центральную райбольницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 71 боеприпаса и 67 БПЛА. В результате пострадал один человек, разрушения получили восемь домов и пять машин.

Юрий Голубь