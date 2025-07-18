Путин заявил Эрдогану о настрое на переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин заявил о принципиальном настрое на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин поблагодарил господина Эрдогана за готовность содействовать переговорам между Россией и Украиной. Ранее пресс-служба турецкого президента предложила Стамбул в качестве площадки для третьего раунда переговоров.

Лидеры обсудили ситуацию в ближневосточном регионе, включая Сирию. Господин Путин и господин Эрдоган выразили обеспокоенность обострением ситуации в Сирии и подчеркнули важность диалога для стабилизации обстановки и укрепления национального согласия.

Президенты также позитивно оценили работу российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой прошло 27 июня. Лидеры условились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.