Власти Непала распорядились заблокировать доступ к Telegram

Правительство Непала решило заблокировать мессенджер Telegram из-за роста преступности. Управление электросвязи опубликовало уведомление, в котором указано, что Telegram используется для мошенничества и отмывания денег.

Всем телекоммуникационным компаниям страны предписано немедленно ограничить или закрыть доступ к Telegram. Этот шаг был предпринят после заявлений органов безопасности о незаконных действиях через приложение.

В ноябре 2023 года в Непале блокировали социальную сеть TikTok, но позже запрет был снят. Эксперты отмечают, что соблюдение таких запретов может быть сложным, так как пользователи часто используют VPN для обхода ограничений.