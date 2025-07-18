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Коммерсантъ FM
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Власти Непала распорядились заблокировать доступ к Telegram

Правительство Непала решило заблокировать мессенджер Telegram из-за роста преступности. Управление электросвязи опубликовало уведомление, в котором указано, что Telegram используется для мошенничества и отмывания денег.

Всем телекоммуникационным компаниям страны предписано немедленно ограничить или закрыть доступ к Telegram. Этот шаг был предпринят после заявлений органов безопасности о незаконных действиях через приложение.

В ноябре 2023 года в Непале блокировали социальную сеть TikTok, но позже запрет был снят. Эксперты отмечают, что соблюдение таких запретов может быть сложным, так как пользователи часто используют VPN для обхода ограничений.

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