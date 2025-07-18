Денис Паслер запустил новые производства на Кушвинском заводе и «Евраз НТМК»

В преддверии Дня металлурга в Свердловской области запущены новые производственные мощности на Кушвинском заводе прокатных валков (КЗПВ) и «Евраз НТМК», сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На КЗПВ запущена новая машина центробежной отливки особо крупных валков, предназначенная для выпуска валков массой до 40 т для прокатных станов. На «Евраз НТМК» запустили первый этап инвестиционного проекта «Техперевооружение оборотных циклов», направленного на снижение нагрузки на окружающую среду.

«В основе всех решений и глобальных преобразований всегда были и остаются люди. То, что вы делаете на предприятии, которым гордится Кушва и вся Свердловская область, дает возможность развиваться всей России», — обратился Денис Паслер к работникам предприятия.

Ранее вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов рассказал, что «Евраз НТМК» вложит более 1 млрд руб. в техническое перевооружение биохимической установки (БХУ) коксохимического производства. Ввести объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2026 года.

Полина Щуцкая