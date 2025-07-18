Арестантов ждут вольные свидания

Обвиняемые подозреваемые отцы-одиночки и матери детей в возрасте до четырех лет могут получить право покидать СИЗО для встреч с ребенком. Такой законопроект внесен в Госдуму. «Выездное свидание» сроком до трех суток сохранит связь между родителями и их малолетними детьми, а также будет стимулировать «полезное поведение» арестованных, считают авторы поправок. В правительстве законопроект не поддержали, так как депутаты не определили механизм обеспечения изоляции фигурантов дел за пределами СИЗО. Член СПЧ Ева Меркачева назвала документ одинаково полезным и опасным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В пятницу, 18 июля, группа сенаторов и депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму поправки к закону «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Находящимся в СИЗО матерям детей в возрасте до четырех лет предлагается предоставить право на «выездное свидание» с ребенком. Эту же возможность парламентарии предлагают распространить и на отцов-одиночек детей такого возраста.

Законопроект направлен на сохранение «устойчивой связи между родителями и детьми, особенно малолетними», говорят авторы поправок. «На стадии досудебного производства по уголовному делу вина подозреваемых или обвиняемых еще не доказана, а в конечном итоге уголовное дело и вовсе может быть прекращено или же судом может быть вынесен оправдательный приговор,— сказано в пояснительной записке.— Важно предоставить лицам, содержащимся под стражей, принимать участие в жизни своих совсем маленьких детей».

Получить «выездное свидание» родители смогут только при наличии письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится их уголовное дело.

Права на подобные свидания не будет у подозреваемых или обвиняемых в особо опасном рецидиве преступлений, в совершении преступлений в отношении несовершеннолетних, некоторых преступлений против общественной безопасности.

О предоставлении обвиняемым и подозреваемым права покинуть СИЗО будут «незамедлительно уведомлены» потерпевшие.

Срок свиданий может составить до трех суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно. Эти дни будут засчитаны фигурантам дел в срок содержания под стражей.

Парламентарии уверены, что реализация законопроекта поспособствует «стимулированию социально полезного поведения подозреваемых и обвиняемых», поскольку при решении о предоставлении «выездного свидания» важное значение будет иметь характеристика от начальника СИЗО.

Правительство инициативу не поддержало. Законодатели, по мнению вице-премьера Дмитрия Григоренко, не учли главного — под стражу фигурантов дел заключают только при наличии оснований для их изоляции.

«(Эта.— “Ъ”) мера пресечения избирается при наличии достаточных оснований полагать, что он скроется от дознания, предварительного следствия или суда, может продолжать заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелю, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу»,— сказано в заключении кабмина. Кроме того, в законопроекте не определен механизм обеспечения изоляции подозреваемых и обвиняемых за пределами СИЗО. «Применение проектируемых норм может создать предпосылки для разглашения данных предварительного расследования и для воспрепятствования установлению истины по уголовному делу»,— заключил Дмитрий Григоренко.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева в разговоре с “Ъ” назвала инициативу «прекрасной», поскольку страдания детей, которые годами не видят своих родителей, «были очевидны всегда». Она упоминает случай, когда отец провел семь лет в СИЗО: на момент ареста его жена была беременна, и он не смог присутствовать на рождении ребенка и при его первом походе в школу. Однако, отмечает госпожа Меркачева, инициатива ЛДПР одинаково «прекрасна» и «опасна», так как право на выездное свидание может стать «инструментом давления» в руках следователей. «Узнав, что можно каждые два месяца видеть своих детей, женщина признается в том, чего не совершала, и кого угодно оговорит. В этом большая опасность, потому следователь будет принимать решение и для него это будет инструмент»,— заключила госпожа Меркачева.

Эмилия Габдуллина