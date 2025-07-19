Горельники от ума

В комиссии по экологии Общественной палаты РФ сообщили о желании обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить Рослесхоз на халатность. На слушаниях в палате чиновники этого ведомства заявили, что без принятия законопроекта, разрешающего сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала, им не справиться с уборкой сгоревших деревьев. Общественники сочли, что для такой работы правка закона не нужна вовсе. Ученые РАН разошлись во мнении, превратят ли поправки Байкал в «лесорубочный огород» или же можно восстанавливать там лес саженцами «в горшочках».

В пятницу, 18 июля, в Общественной палате (ОП) РФ прошли слушания о планируемых изменениях к законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Документ в 2023 году был внесен в Госдуму межфракционной группой депутатов и принят в первом чтении, а в июле 2025 года одобрен кабмином ко второму чтению. Поправки разрешат сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Вырубать, заверяют в Минприроды, разрешат только погибшие от болезней и пожаров леса. Законопроект разрешит переводить земли лесного фонда вокруг озера в иные категории, а также строить на них дороги, коммунальные сети и кладбища. В Минприроды объясняли поправки желанием «дать шанс местному населению жить в комфортных условиях». Эксперты ранее предупреждали, что документ может стать стимулом к поджогу здоровых лесов ради продажи древесины (см. “Ъ” от 9 июля). Правительство РФ еще в 2023 году выступало против вырубок, напоминая о противоречии Лесному кодексу РФ.

Байкальская природная территория (БПТ) находится под охраной ЮНЕСКО. На этой территории запрещено строительство новых хозяйственных объектов (а также реконструкция действующих) без положительного заключения государственной экологической экспертизы. В ЦЭЗ БПТ (Байкал с островами, прилегающая к озеру водоохранная зона и несколько особо охраняемых природных территорий) действуют еще более жесткие ограничения. Например, запрещены практически вся промышленная деятельность и застройка нетронутых участков.

Выступавший в ОП заместитель главы Минприроды РФ Максим Корольков назвал поправки «важным проектом с точки зрения баланса». Чиновник упомянул «висящие в воздухе» проекты очистных сооружений на Байкале, которые нельзя реализовать из-за невозможности «срубить несколько деревьев». Заместитель главы Рослесхоза Вячеслав Спиренков добавил, что в Бурятии в этом году в пожарах сгорело 72 тыс. га леса: если не разбирать образующиеся горельники, то неизвестно, когда еще «восстановится лес». Минприроды ранее сообщало, что совокупная площадь погибших на Байкале деревьев — 6,8 тыс. га. Для уборки горельников и нужны «санитарные мероприятия» (то есть рубка), подтвердил господин Спиренков.

Вокруг документа разгорелась бурная дискуссия. «Санитарные вырубки — это пункт, который вызывает ожесточенные дискуссии в экспертной среде»,— сказала глава комиссии ОП по экологии Елена Шаройкина. Максим Корольков принялся постатейно зачитывать текст поправок и убеждать, что рубки разрешат лишь в крайних случаях, да и те надо согласовывать с комиссией из чиновников и парламентариев, а они, в свою очередь, даже не станут собираться без позиции ученых из РАН.

В тексте законопроекта действительно говорится, что рубки допустят «при наличии позиции» РАН, но не по согласованию с учеными.

Выступавший эксперт природоохранного проекта «Земля касается каждого» Алексей Ярошенко заявил, что убирать горельники и «неликвидную древесину» закон не мешает и сейчас. «Получается, халатность Рослесхоза приводит к пожарам? Тогда прокуратура должна задаться вопросом, почему горельники не убрали, а из-за них произошли пожары»,— сказала на это госпожа Шаройкина, обещая обратиться в Генпрокуратуру. По словам господина Ярошенко, разрешение сплошных рубок приведет к загрязнению озера из-за тяжелой техники, распахивающей площадки под лесовосстановление или заготавливающей древесину.

Позиции участвовавших в слушаниях ученых разделились. Членкор РАН, глава научного совета академии «Водные ресурсы суши» Виктор Данилов-Данильян сказал, что необходимости в сплошных рубках на Байкале нет. «Все эти работы приведут к дополнительному загрязнению. Путешествие тракторов, вывозящих древесину,— это прокладка путей для смыва грязи в озеро»,— сказал ученый. Заодно он раскритиковал идею Минприроды высаживать лес в пятикратном размере взамен срубленного (это заложено в законопроекте). «Где его сажать? Если там, где был лес, то он там сам вырастет. И в степи тоже не надо. Если естественную экосистему превращать в лесорубочный огород, от Байкала не останется ничего. Разрешите сплошную рубку в одном месте, и причин рубить появится не счесть»,— рассуждал господин Данилов-Данильян.

Глава Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон (возглавляет научный совет академии по проблемам Байкала) сказал, что при лесовосстановлении просто нужно использовать «современные технологии, грубо говоря, посадку в горшочках». «Если работать аккуратно, разрушения экосистемы не будет»,— счел господин Пармон. Он также пожаловался, что даже в новосибирском академгородке ученые не могут срубить сухие деревья, потому что «сразу прибегает прокурор». «Надо продвигать дальше законопроект»,— заключил академик.

Александр Воронов