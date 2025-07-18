Французские виноделы скисли

Французские виноделы столкнулись с «одним из самых серьезных в истории» кризисов. Участники рынка называют ситуацию катастрофой, отмечает издание Decanter. Виноделы пожаловались министру сельского хозяйства Франции Анни Женевар на увеличение затрат при производстве, насыщенность потребительского рынка и переполненные погреба перед урожаем этого года. Производители призвали власти принять меры, чтобы помочь бизнесу. При этом виноделы предупредили о скором крахе отрасли при отсутствии финансирования. Кроме того, их беспокоят климатические угрозы и новые особенности международной торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Platiau / Reuters Фото: Charles Platiau / Reuters

Внешнеэкономический фактор в этом кризисе первичен, говорит французский журналист Дмитрий Де Кошко: «В этом замешана и система субсидирования Евросоюза, надо рыться, чтобы найти, как исчезает это субсидирование. У них была уже одна довольно серьезная проблема с тем, что надо было перейти на высшее качество вина, и некоторые регионы, которые специализировались на обычном вине (по-французски vin de table, столовое вино), в общем-то, перешли. Они улучшили качество, в том числе в регионе вокруг Монпелье. В этом регионе было простое вино, и, конечно, это усиление конкуренции для всего сельского хозяйства Франции, Европы. Плюс аргентинские и чилийские вина становятся популярны в Европе.

Конечно, это значит, что виноделам, которые до сих пор среди крестьянства меньше страдали, тоже придется, наверное, бросать это дело».

В числе мер поддержки отрасли обсуждались инструменты для защиты доходов и компенсации для виноделов, которые готовы выкорчевать виноградники, чтобы снизить предложение. В конце прошлого года фермеры подали заявки на выкорчевку около 27 тыс. га за €109 млн. Французские производители не смогли адаптироваться под новые реалии глобальной торговли, считает американский винодел из Северной Каролины Андрей Медведев.

Поэтому, считает бизнесмен, меры поддержки вряд ли решат главную проблему отрасли: «Французов подсгубило их высокомерие. Существовало в прошлом веке мнение, что есть французское вино, а есть все остальное. Цены всегда на французские вина были на порядок выше даже в средней ценовой категории, не говоря про замковые и элитные вина, это отдельна тема. Как человек, который в этом бизнесе, могу сказать, что климат сильно влияет. Когда у тебя маленький виноградник площадью 2-3 га, и у тебя несколько лет подряд плохой урожай, потому что было дождливое лето или мало солнца, ты просто не выживешь. Ты не можешь себе позволить себе запас, у тебя нет подушки безопасности на пять-десять лет.

Мир сильно продвинулся, и калифорнийские вина делали те же французские виноделы, которые сюда приехали. Многие из них вложились в винодельческую науку. Соответственно, большинство вин очень качественные. Аргентинский Malbec, который стоит максимум $10-11, стал на голову выше французского, это очень высокого качества хорошее вино, которое зачастую явно превосходит тот же французский Malbec за €20. Отсюда конкуренция. Все равно покупатель деньги считает. Мы не говорим про людей сильно богатых или китайцев, которые покупают исключительно вина под €1 тыс. Китай — это отдельная тема, он стал потребителем элитного французского вина».

Производство вина во Франции упало до минимума с 1950-х годов. По итогам прошлого года объем составил всего 3,7 млрд л, что на 23% меньше, чем в 2023-м. Спад объяснялся погодными условиями, затяжными весенними дождями, поздними заморозками и массовым распространением грибка на побегах. Впрочем, на экспорте это существенно не отразилось, объем поставок вырос примерно на процент. Но выручка от экспорта сократилась на 3%, до €11 млрд.

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Леонид Пастернак