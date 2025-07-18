КНР может ответить на санкции ЕС против китайских банков

Китай может принять ответные меры после внесения его банков SRCB и HRCB в 18-й пакет санкций Евросоюза. Ранее Пекин неоднократно предупреждал Брюссель о возможных последствиях, сообщает газета South China Morning Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / File Photo / Reuters Фото: Tyrone Siu / File Photo / Reuters

По словам источников издания, Китай пытался пролоббировать исключение своих банков из санкционного списка. В частности, министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу европейской дипломатии Каю Каллас «три или четыре раза», что на ущемление китайских интересов последует ответ.

Помимо банков, ЕС ввел санкции против семи китайских компаний, ведущих торговлю с Россией. В «черный список» попали также четыре компании из Турции.

Среди других санкций ЕС указаны понижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, запрет на операции с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», а также ограничения против 105 танкеров. Последние Брюссель считает частью так называемого теневого флота России.