ЕС ввел санкции против 11 компаний из Китая и Турции

Евросоюз ввел санкции в отношении семи компаний из Китая и четырех — из Турции, которые ведут торговлю с Россией. Соответствующее решение принято в рамках одобренного сегодня 18-го пакета антироссийских санкций, сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. Официальные документы, включая санкционные списки, по 18-му пакету еще не опубликованы.

По данным Euractiv, санкции ввели также в отношении 26 юридических лиц, которых связывают с российским ВПК. Эти ограничения необходимы, чтобы перекрыть Москве доступ к технологиям двойного назначения, пишет Euractive.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала новые рестрикции «одним из самых сильных пакетов санкций». По ее словам, ЕС окажет «большее давление» в том числе на российский оборонно-промышленный комплекс.