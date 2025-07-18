Рабочий пострадал на стройке в Петербурге, СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту получения тяжелой травмы рабочим на стройплощадке. Инцидент был зафиксирован 16 июля на Полюстровском проспекте. Мужчина упал с высоты не менее второго этажа, сообщили в региональном ГСУ СКР.

Следователи выяснили, что наемный рабочий был допущен к отделочным работам на стройке без защитных ограждений. В результате мужчина был госпитализирован, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники ведомства провели обыски в офисе строительной компании и у ее генерального директора. Дело возбудили по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование продолжается.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельном падении рабочего с пятого этажа на стройке Судебного квартала в Петербурге.

Жанна Усаченко