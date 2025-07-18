В Тамбовской области предотвратили диверсию на энергетическом комплексе

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании жителя Тамбовской области, который готовил теракт на одном из энергетических объектов в регионе. Ведомство возбудило в его отношении уголовные дела о приготовлении к диверсии (ст. 30, ст. 281 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый получил от неизвестного сообщение о том, что ему грозит уголовная ответственность за финансирование ВСУ. В качестве возможного варианта избежать наказания, куратор предложил ему совершить диверсию. После согласия подозреваемого ему выслали координаты объекта и инструкции по его повреждению. После этого полицейские пресекли его действия.

Накануне ФСБ задержала в Воронеже подозреваемого в госизмене и подготовке диверсии.

Кабира Гасанова