Мэрия Екатеринбурга рассмотрит возможность самостоятельно строить киоски

Администрация Екатеринбурга рассмотрит возможность строить нестационарные торговые объекты (НТО) самостоятельно, чтобы затем выставлять их на аукцион. Об этом сообщил директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин на встрече с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При подготовке законодательства об НТО в администрации рассматривали опыт Москвы, рассказал господин Чаплыгин, в том числе возможность продавать право торговли в готовом киоске. Для этого нужно внести изменения в региональное законодательство. «Но это вопрос денег, нельзя, чтобы они стояли закрытыми и не работали»,— добавил господин Чаплыгин.

В 2025 году, по его словам, истекают договоры у 1,3 тыс. арендаторов, у подавляющей части они истекают до конца сентября. В 2026 году и позже срок действия соглашений закончится у 135 предпринимателей. В судебном порядке расторгают договоры со 113 арендаторами.

В Екатеринбурге активно идет реформа нестационарных торговых объектов (НТО), в рамках которой в 2025 году с улиц города планируют убрать более 1,3 тыс. торговых точек: договоры истекут у 1396 арендаторов, однако власти собираются выставить на аукцион только 82 места.Новые правила, принятые думой города в 2024 году, предполагают, что места для размещения киосков будут предоставляться только через аукцион, а плата за них вырастет ориентировочно в два-три раза за счет коэффициентов для разных мест установки.

Максим Чаплыгин отметил, что единственным законным способом заключения договора аренды сейчас является участие в аукционе. По его словам, было проведено уже 25 аукционов. Он отметил, что предприниматель сам может проверить точку размещения на соответствие всем условиям, в том числе расположению инженерных сетей, дальности от тротуаров, зданий, остановок, требований ГИБДД и пожарного надзора. В администрации рассказали, что посмотреть актуальную схему размещения киосков можно на открытом геопортале на сайте мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в администрации решили создать рабочую группу по вопросу выноса газетных киосков. В нее войдут представители мэрии, СМИ и «Роспечати».

Анна Капустина