Bloomberg: Великобритания готова закупать американское оружие для Украины

Великобритания может поучаствовать в плане США по закупкам американского оружия для Украины. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, министр обороны Великобритании Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус обсудят роль Лондона в этой программе в ходе онлайн встречи контактной группы по вопросам обороны Украины, которая пройдет в понедельник.

Источники агентства отмечают, что Великобритания может либо совместно с Германией закупить системы ПВО Patriot, либо отдельно приобрести у США другое вооружение и боеприпасы для Украины.

По данным агентства, консультации между Германией, Великобританией и США находятся на ранней стадии, и окончательного решения в Лондоне пока не приняли. Тем не менее, выступая в палате общин 17 июля, министр обороны Хили заявил: «Великобритания поддерживает этот план, и мы собираемся сыграть свою роль в полной мере».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также дал понять, что страна может последовать примеру Германии, которая уже выразила готовность участвовать в этой схеме. На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем он заявил: «Мы работаем с союзниками над тем, чтобы предоставить Украине нужные средства и обеспечить эффективность их применения».

Алена Миклашевская