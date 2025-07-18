В Кабардино-Балкарии возбудили дело о гибели рабочего на стройке

Урванским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 15 июля 2025 года сотрудник выполнял демонтаж железобетонных перемычек в вентиляционной шахте на девятом этаже многоквартирного дома по ул. Кабардинская в Нарткале. Мужчина работал без средств индивидуальной защиты, а сама шахта не имела защитных ограждений. В результате падения работник получил смертельные травмы и скончался на месте.

Директор фирмы-застройщика, ответственный за обеспечение техники безопасности на объекте, допустил сотрудника к работам на высоте без документов о профессиональном образовании, обучения и проверки знаний правил охраны труда. Кроме того, руководитель не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты.

По уголовному делу проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

Валентина Любашенко