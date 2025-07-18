Сергей Карякин сошел с ралли «Шелковый путь» из-за проблем с коробкой передач

Уральский гонщик и депутат законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин сошел с дистанции 15-го международного ралли «Шелковый путь» после прохождения второго спецучастка из-за проблем с коробкой передач на новом гоночном автомобиле, сообщил спортсмен на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Карякин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сергей Карякин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ралли «Шелковый путь» — крупнейшее в мире соревнование по ралли-рейдам трансконтинентальный проект мирового значения. Он стартовал в 2009 году по инициативе президентов России, Туркменистана и Казахстана. За прошедшие годы международная гонка в дисциплине ралли-рейды преодолела более 64,6 тыс. км. Соревнования проходят во всех существующих официальных зачетах: грузовики, автомобили, мотовездеходы и мотоциклы, квадроциклы, которые вошли в программу соревнований в 2019 году.

По словам Сергея Карякина, проблемы с коробкой передач начались еще до старта ралли, и несмотря на попытки устранить их, на спецучастке машина начала терять мощность и в итоге не смогла продолжить гонку. Первый спецучасток экипаж пропустил, поскольку всю ночь гонщики пытались разобраться с поломкой. На следующих этапах команда пыталась заменить датчики и проводку, но это только усугубило ситуацию.

Сергей Карякин планирует протестировать машину в гоночных условиях на российских соревнованиях, чтобы отработать все возможные проблемы и подготовиться к следующим серьезным стартам. Он надеется, что к середине августа команда сможет подготовиться к гонке и принять в ней участие на новой машине.

Ралли «Шелковый путь» стартовало 12 июля в Иркутске и завершится 22 июля в Горно-Алтайске. Маршрут гонки соединяет Россию и Монголию, а общая протяженность составляет более 4,8 тыс. км.

В 2023 году Сергей Карякин и его экипаж в четвертый раз выиграли ралли «Шелковый путь». Общая протяженность трассы соревнования составила 5,2 тыс. км. Кроме того, уральский гонщик является победителем «Дакара» 2017 года в зачете квадроциклов.

Полина Щуцкая