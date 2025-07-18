Порт Барселоны будет принимать меньше круизных лайнеров для сокращения турпотока

Самый загруженный круизный порт Европы Барселона сократит пропускную способность своего пассажирского терминала. Власти города и руководство порта рассчитывают, что это поможет решить проблему чрезмерного числа туристов в городе, которая вызывает протесты местных жителей. Как сообщает Reuters, к 2030 году число пассажирских терминалов в порту будет сокращено с семи до пяти. Таким образом, они смогут обслуживать не 37 тыс. пассажиров, как сейчас, а 31 тыс.

По данным испанских властей, за первые пять месяцев 2025 года порт Барселоны обслужил 1,2 млн пассажиров, что на 20% больше, чем за тот же период годом ранее, и принял на 21% больше круизных лайнеров. Это очень заметный рост, если учитывать, что с 2018 по 2024 год пассажиропоток вырос на 20%.

В 2024 году Барселону, где проживает 1,6 млн человек, посетили более 32 млн туристов. Жители Барселоны, как и других туристических центров Европы и мира, регулярно выходят на акции протеста против чрезмерного количества туристов в городе. В прошлом году участники одной из таких акций обстреливали туристов из водных пистолетов, призывая «отправляться домой».

Алена Миклашевская