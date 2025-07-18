Россияне отредактировали траты

Россияне пересмотрели структуру своих трат: больше всего чеков было оплачено в сегментах, связанных с медициной, спортом и качеством жизни. В некоторых категориях обороты увеличились в полтора раза. Это следует из анализа сервиса «ЮKassa», который подвел итоги первого полугодия 2025-го. Общий оборот и число трансакций остались на уровне конца прошлого года, а средний чек снизился, хоть и незначительно, на 2%. Сейчас он составляет около 1,3 тыс. руб.

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Между тем эксперты отмечают, что рынок стал более конкурентным: выросло количество активных онлайн-площадок, которые предлагают различные услуги, преимущественно за счет малого бизнеса. Изменилось и потребительское поведение россиян, отметил аналитик компании Data Insight Сергей Семко: «Люди начали заниматься не покупкой новых вещей, а сохранением того, что нужно поберечь, и того, что может быть недоступно для приобретения. Об этом хорошо свидетельствуют несколько вещей: потребители вкладываются, например, в автозапчасти, понимая, что прежняя стратегия поведения, когда машина менялась каждые два-три года, скорее всего, сейчас не очень доступна, и нужно сохранить то, что есть. Кроме того, многих марок просто нет на рынке, так что лучше починить и пользоваться своим авто далее, нежели покупать новое. И то же самое, как ни странно, касается и здоровья, то есть поддержания физического благополучия. Это тренды одного порядка. Человек вкладывается в себя, зная, что эти расходы помогут ему поддержать спортивную и духовную форму на том уровне, чтобы пережить все сложности».

Активный образ жизни стал одним из самых быстрорастущих сегментов. С начала года общий оборот спортивных клубов и полей вырос на 43% по сравнению со второй половиной 2024-го. Чеков стало на четверть больше, а средняя сумма превысила 5,5 тыс. руб. Также бум переживает и спортивный туризм: оборот лагерей и баз отдыха вырос втрое, средний чек составил почти 25 тыс. руб. Причем многие активности проводят работодатели для своих сотрудников. Они отмечают прямую связь между физическим состоянием человека и результатами бизнеса, отметил спортивный эксперт Андрей Арих: «Идет тренд на занятия физкультурой как некое подспорье, в том числе с точки зрения достижения рабочих показателей эффективности.

Многие компании сейчас не просто поощряют занятия спортом своих сотрудников, они еще и создают благоприятные условия для этого, то есть покупают абонементы, устраивают какие-то совместные выезды на природу, организуют активный отдых, какие-то спортивные кэмпы для того, чтобы это все сказывалось на рабочих показателях.

Это элемент социального благополучия, когда ты в хорошей форме, у тебя очень большой ресурс, потому что он действительно увеличивается, и жизненный, и рабочий, профессиональный. Это то, что нельзя купить где-то на прилавке, а то, что можно заработать только своими трудом, дисциплиной, последовательностью, методичностью. И это демонстрирует определенный социальный успех».

Среди сегментов, существенно прибавивших в оборотах, кафе и рестораны, выставки и достопримечательности, массажные услуги, а также сервисы знакомств, подтвердила сооснователь и руководитель дейтинг-приложения Twinby Вероника Яковлева: «После ухода зарубежных сервисов рынок в принципе просел, и то, что мы наблюдаем сейчас, — это его восстановление, поэтому здесь нет ничего удивительного. Сервисы обновляются, набирают большую аудиторию, потому что часть ее рассеялась по рынку в 2023 году. В итоге в них появляется больше функционала, и пользователи так или иначе переходят на эти платформы.

Рынок digital, в принципе, растет по сравнению с другими сегментами, в которых более высокие чеки.

Здесь вход достаточно низкий, потому что купить подписку на приложения можно за 400-500 руб. При этом человек получает достаточно много дофамина, новые знакомства, свидания. Многие из офлайна перешли в онлайн, сидят дома, и это единственный способ познакомиться».

Аналитики отмечают, что рынок потребления перешел от взрывного роста к зрелости. Россияне все больше демонстрируют осознанный подход к расходам, за счет чего растет спрос на ремонт техники, автомобилей, одежды и прочего, а также на другие персонализированные услуги. Данные «ЮKassa» свидетельствуют о том, что потребитель сейчас готов платить за скорость и удобство, если это улучшит качество его жизни. Так, например, оборот служб курьерской доставки вырос на 22%, а средний чек — на 8%, превысив 3,2 тыс. руб.

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Светлана Белова