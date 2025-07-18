На Кубани налоговые поступления от ИТ-компаний выросли на 17%

В январе—мае 2025 года объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края от ИТ-компаний достиг почти 4,3 млрд руб. Это на 17% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За последние пять лет объем налоговых поступлений от сферы информационных технологий в краевой бюджет вырос на 60%. В 2024 году представители отрасли заплатили порядка 8,5 млрд руб.

«Другим, не менее важным показателем социально-экономического развития края является объем инвестиций в основной капитал ИТ-компаний. В 2024 году он увеличился на 42% в сравнении с 2023 годом и составил 18,4 млрд руб. Такая позитивная динамика показывает, что ИТ и телекоммуникации стали важными драйверами экономического роста региона. Это оказывает позитивное влияние, в том числе на наполняемость краевого бюджета. С учетом поддержки со стороны властей, можно ожидать, что положительные тенденции будут сохраняться и в будущем»,— отметил Станислав Завальный.

В 2025 году в отрасли информационных технологий Краснодарского края работают более 2,3 тыс. компаний. Большая часть занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и оказанием консультационных услуг в этой области. «Это направление продолжает динамично развиваться, привлекая молодых специалистов и инвестиции от бизнес-структур»,— подчеркнул глава департамента.

Маргарита Синкевич