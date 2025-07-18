«Люди, которые приехали на отдых в Сочи, не должны ограничивать себя в передвижении»

Минтранс России планирует разрешить регионам пускать туристические автобусы на полосы для общественного транспорта. Сейчас такое право есть только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В ведомстве считают, это необходимо для развития туристической отрасли. Инициативу комментирует президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.

Иван Петров

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«Выделенная полоса — это альтернатива для автовладельца пересесть на общественный транспорт. Допустим, человек понимает, что на личном автомобиле доберется до работы за полтора часа, а на автобусе — за полчаса. В этом случае он задумается: нужен ли ему личный автомобиль для поездки.

В Краснодаре самым востребованным общественным транспортом является трамвай, потому что практически по всем улицам города он идет обособленно от общего потока машин. Это влияет на скорость движения и, следовательно, на время в пути.

Чем больше люди пользуются общественным транспортом любого формата (туристического или городского), тем меньше легковых автомобилей находится на улицах города. Допустим, в туристическом автобусе 50 человек. Это максимум 50 легковых автомобилей на дороге, минимум — 12–13, если по четыре человека в автомобиле. В сравнении с автобусом — это все равно много. Один автобус меньше загрузит улицу, чем 12–13 автомобилей.

Для Сочи инициатива Минтранса особенно актуальна. Люди, которые приехали на отдых, не должны ограничивать себя в передвижении по территории города. Туристическим автобусам нужно дать приоритет на дороге перед личными автомобилями.

Серьезных сложностей или проблем это разрешение вызвать не может. Представим, что туристический автобус едет по Курортному проспекту. Если он будет двигаться по выделенной полосе, то ничем не помешает остальным видам транспорта. Туристам будет просто комфортнее.

Если водитель легкового транспорта выехал на "выделенку", то, конечно, его надо наказывать. Установить факт нарушения можно посредством камер на выделенных полосах. Система способна понять, где личный транспорт, а где автобус».