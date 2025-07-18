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В Кочубеевском округе пассажир Priora погиб в столкновении с грузовиком

На дороге между Усть-Невинским и Родниковским сегодня днем, 18 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Предварительно, 21-летний управляющий грузовика MAN со стажем вождения в семь месяцев не уступил автомобилю LADA Priora, двигавшему по главной дороге.

В результате аварии 34-летний местный житель, пассажир легкового автомобиля, погиб, 20-летний водитель и 26-летняя девушка-пассажир в тяжелом состоянии доставлены в больницу Невинномысска.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Детальные обстоятельства автоаварии уточняются», — сообщили в ГАИ.

Константин Соловьев

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