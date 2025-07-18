Украинский суд заочно приговорил шахматиста Сергея Карякина к 9 годам тюрьмы

По решению Шевченковского районного суда города Черновцы, российский шахматист Сергей Карякин заочно приговорен к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба управления Службы безопасности Украины (СБУ) в регионе. 35-летний спортсмен признан виновным в финансировании действий, «совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Карякин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В релизе сказано, что доказательства, собранные СБУ, признаны судом «неоспоримыми». По версии обвинения, господин Карякин «создал Telegram-канал, через который собирал средства на нужды российской армии» и впоследствии купил «беспилотники, термоскопы, спецтехнику, оружие и другую военную технику».

Сергей Карякин, в середине прошлого десятилетия выигравший несколько очень престижных шахматных трофеев и плотно входивший в элиту вида спорта (он, например, даже боролся против Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону), в настоящее время является сенатором РФ от Республики Крым. 24 февраля 2025 года он оказался под санкциями Евросоюза.

27 февраля 2022 года уроженец Симферополя Сергей Карякин поддержал российскую специальную военную операцию на Украине, обвинив «киевский режим» в «геноциде» и создании угрозы «безопасности всей Европы и нашей страны». Вскоре он был отстранен на полгода комиссией по этике Международной шахматной федерации (FIDE) за публичное оглашение политической позиции. Позже господин Карякин отказался участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе и заявил, что возобновит выступления только в случае возвращения российским спортсменам национального флага.

Комментируя решение украинского суда, российский гроссмейстер заявил ТАСС, что считает приговор нелепым. «Вынесенный приговор — это абсурдный театр киевского режима. Я помогаю российским солдатам, которые защищают нашу Родину от нацистов. Крым — это Россия, и я горд, что поддержал волю его народа, — сказал Карякин. — С помощью своего канала и сбора Народного фронта я помогаю нашим ребятам достичь целей СВО и вернуться домой живыми. Этот листок бумаги из Черновцов для меня показатель, что я поступаю правильно».

Арнольд Кабанов