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Украинский суд заочно приговорил шахматиста Сергея Карякина к 9 годам тюрьмы

По решению Шевченковского районного суда города Черновцы, российский шахматист Сергей Карякин заочно приговорен к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба управления Службы безопасности Украины (СБУ) в регионе. 35-летний спортсмен признан виновным в финансировании действий, «совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины».

Сергей Карякин

Сергей Карякин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сергей Карякин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В релизе сказано, что доказательства, собранные СБУ, признаны судом «неоспоримыми». По версии обвинения, господин Карякин «создал Telegram-канал, через который собирал средства на нужды российской армии» и впоследствии купил «беспилотники, термоскопы, спецтехнику, оружие и другую военную технику».

Сергей Карякин, в середине прошлого десятилетия выигравший несколько очень престижных шахматных трофеев и плотно входивший в элиту вида спорта (он, например, даже боролся против Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону), в настоящее время является сенатором РФ от Республики Крым. 24 февраля 2025 года он оказался под санкциями Евросоюза.

27 февраля 2022 года уроженец Симферополя Сергей Карякин поддержал российскую специальную военную операцию на Украине, обвинив «киевский режим» в «геноциде» и создании угрозы «безопасности всей Европы и нашей страны». Вскоре он был отстранен на полгода комиссией по этике Международной шахматной федерации (FIDE) за публичное оглашение политической позиции. Позже господин Карякин отказался участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе и заявил, что возобновит выступления только в случае возвращения российским спортсменам национального флага.

Комментируя решение украинского суда, российский гроссмейстер заявил ТАСС, что считает приговор нелепым. «Вынесенный приговор — это абсурдный театр киевского режима. Я помогаю российским солдатам, которые защищают нашу Родину от нацистов. Крым — это Россия, и я горд, что поддержал волю его народа, — сказал Карякин. — С помощью своего канала и сбора Народного фронта я помогаю нашим ребятам достичь целей СВО и вернуться домой живыми. Этот листок бумаги из Черновцов для меня показатель, что я поступаю правильно».

Арнольд Кабанов

Фотогалерея

Как шахматисты оказывались втянутыми в политику

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В августе 1914 года 11 российских шахматистов были интернированы Германией — во время объявления войны они находились на турнире в немецком Мангейме. Из них только четверым разрешили вернуться домой, а остальные, включая Ефима Боголюбова (на фото), были вынуждены выступить на восьми турнирах в Германии. В 1926 году Ефим Боголюбов отказался от советского гражданства в пользу немецкого, за что был лишен титула чемпиона. Кроме того, до распада СССР о нем предпочитали не вспоминать в советских книгах о шахматах

В августе 1914 года 11 российских шахматистов были интернированы Германией — во время объявления войны они находились на турнире в немецком Мангейме. Из них только четверым разрешили вернуться домой, а остальные, включая Ефима Боголюбова (на фото), были вынуждены выступить на восьми турнирах в Германии. В 1926 году Ефим Боголюбов отказался от советского гражданства в пользу немецкого, за что был лишен титула чемпиона. Кроме того, до распада СССР о нем предпочитали не вспоминать в советских книгах о шахматах

В 1927 году в Буэнос-Айресе первый чемпион РСФСР по шахматам Александр Алехин выиграл матч за звание чемпиона мира у Хосе Рауля Капабланки, носившего прозвище «шахматный автомат». К тому времени Алехин уже покинул СССР и выступал под французским флагом. Матч длился 2,5 месяца и завершился со счетом 18,5:15,5. На праздновании победы в Русском клубе Александр Алехин якобы заявил, что «миф о непобедимости большевиков развеялся, как развеялся миф о непобедимости Капабланки»

В 1927 году в Буэнос-Айресе первый чемпион РСФСР по шахматам Александр Алехин выиграл матч за звание чемпиона мира у Хосе Рауля Капабланки, носившего прозвище «шахматный автомат». К тому времени Алехин уже покинул СССР и выступал под французским флагом. Матч длился 2,5 месяца и завершился со счетом 18,5:15,5. На праздновании победы в Русском клубе Александр Алехин якобы заявил, что «миф о непобедимости большевиков развеялся, как развеялся миф о непобедимости Капабланки»

Фото: Hulton Archive / Getty Images

В дальнейшем Алехин (на фото) становился объектом критики и даже бойкота. В 1940-е годы под его авторством в немецкоязычной газете Pariser Zeitung вышла серия статей под названием «Еврейские и арийские шахматы», за которые ему пришлось долго оправдываться после войны, в том числе перед FIDE. Так, он утверждал, что его тексты были полностью переписаны. В конце 1945 года он был приглашен на турниры в Лондоне и Гастингсе, однако ряд шахматистов, включая Макса Эйве, Ройбена Файна и Арнолда Денкера, призвали к его бойкоту. Расследование о предполагаемом сотрудничестве с нацистами было возложено на Шахматную федерацию Франции. Тем не менее ему разрешили принять участие в матче против Михаила Ботвинника, однако они так и не встретились. Вскоре Алехин скоропостижно скончался

В дальнейшем Алехин (на фото) становился объектом критики и даже бойкота. В 1940-е годы под его авторством в немецкоязычной газете Pariser Zeitung вышла серия статей под названием «Еврейские и арийские шахматы», за которые ему пришлось долго оправдываться после войны, в том числе перед FIDE. Так, он утверждал, что его тексты были полностью переписаны. В конце 1945 года он был приглашен на турниры в Лондоне и Гастингсе, однако ряд шахматистов, включая Макса Эйве, Ройбена Файна и Арнолда Денкера, призвали к его бойкоту. Расследование о предполагаемом сотрудничестве с нацистами было возложено на Шахматную федерацию Франции. Тем не менее ему разрешили принять участие в матче против Михаила Ботвинника, однако они так и не встретились. Вскоре Алехин скоропостижно скончался

Фото: ТАСС

В матче за первенство мира 1972 года Борис Спасский (слева) встретился с американским шахматистом Робертом Фишером (справа). Начало игры, названной в прессе «матчем века», дважды переносилось из-за несогласия с финансовыми условиями и неявки Бобби Фишера. Во время матча провокации допускали обе стороны. Так, американский спортсмен не пришел на вторую партию после того, как организаторы отказались убирать камеры из зала, а после шестой партии советская делегация заменила стул Бориса Спасского на кресло

В матче за первенство мира 1972 года Борис Спасский (слева) встретился с американским шахматистом Робертом Фишером (справа). Начало игры, названной в прессе «матчем века», дважды переносилось из-за несогласия с финансовыми условиями и неявки Бобби Фишера. Во время матча провокации допускали обе стороны. Так, американский спортсмен не пришел на вторую партию после того, как организаторы отказались убирать камеры из зала, а после шестой партии советская делегация заменила стул Бориса Спасского на кресло

Фото: J. Walter Green / AP

В итоге советский спортсмен проиграл матч со счетом 8,5:12,5, сам Фишер (на фото слева) стал в США чуть ли не национальным героем страны, что неудивительно — его триумф прервал эпоху доминирования советских гроссмейстеров. Этот проигрыш стал одной из причин эмиграции Бориса Спасского из СССР. В 1976 году игрок переехал во Францию, за которую впоследствии выступал. В одном из интервью он признался, что решился на переезд, чтобы иметь возможность участвовать в международных турнирах. По его словам, после проигрыша Фишеру Спорткомитет СССР препятствовал этому

В итоге советский спортсмен проиграл матч со счетом 8,5:12,5, сам Фишер (на фото слева) стал в США чуть ли не национальным героем страны, что неудивительно — его триумф прервал эпоху доминирования советских гроссмейстеров. Этот проигрыш стал одной из причин эмиграции Бориса Спасского из СССР. В 1976 году игрок переехал во Францию, за которую впоследствии выступал. В одном из интервью он признался, что решился на переезд, чтобы иметь возможность участвовать в международных турнирах. По его словам, после проигрыша Фишеру Спорткомитет СССР препятствовал этому

Фото: AP

В 1975 году Бобби Фишер отказался играть с победителем турнира претендентов, и звание чемпиона мира по шахматам автоматически перешло к Анатолию Карпову (на фото справа). Переговоры об организации матча с американцем шли несколько лет, но не принесли результатов. В одном из интервью Карпов признавался, что в период согласования встречи на него оказывалось давление, в том числе со стороны высокопоставленных членов Политбюро, которые активно отговаривали от этого шага. В 1974 году соперником Анатолия Карпова в финале турнира претендентов был Виктор Корчной (на фото слева). В интервью югославским СМИ Корчной намекнул, что его проигрыш стал результатом давления сверху

В 1975 году Бобби Фишер отказался играть с победителем турнира претендентов, и звание чемпиона мира по шахматам автоматически перешло к Анатолию Карпову (на фото справа). Переговоры об организации матча с американцем шли несколько лет, но не принесли результатов. В одном из интервью Карпов признавался, что в период согласования встречи на него оказывалось давление, в том числе со стороны высокопоставленных членов Политбюро, которые активно отговаривали от этого шага. В 1974 году соперником Анатолия Карпова в финале турнира претендентов был Виктор Корчной (на фото слева). В интервью югославским СМИ Корчной намекнул, что его проигрыш стал результатом давления сверху

Фото: Савостьянов Владимир / ТАСС

Спустя два года, во время турнира в Амстердаме, Виктор Корчной отказался возвращаться в СССР. Некоторое время советские шахматисты бойкотировали турниры с участием бывшего соотечественника, в газете «Советский спорт» было опубликовано письмо с критикой, подписанное 31 советским гроссмейстером. Тем не менее в 1978 и 1981 годах он сыграл два матча на звание чемпиона мира с Анатолием Карповым (сначала как лицо без гражданства, а потом как гражданин Швейцарии). Виктор Корчной проиграл их со счетом 15,5:16,5 и 7:11&lt;br> На фото: Анатолий Карпов после победы над Виктором Корчным в Багио, 1978 год

Спустя два года, во время турнира в Амстердаме, Виктор Корчной отказался возвращаться в СССР. Некоторое время советские шахматисты бойкотировали турниры с участием бывшего соотечественника, в газете «Советский спорт» было опубликовано письмо с критикой, подписанное 31 советским гроссмейстером. Тем не менее в 1978 и 1981 годах он сыграл два матча на звание чемпиона мира с Анатолием Карповым (сначала как лицо без гражданства, а потом как гражданин Швейцарии). Виктор Корчной проиграл их со счетом 15,5:16,5 и 7:11
На фото: Анатолий Карпов после победы над Виктором Корчным в Багио, 1978 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В эмиграции Корчной (на фото) щедро раздавал интервью и писал книги. Так, в книге «Антишахматы» игрок рассказал о давлении на его семью в СССР, о присутствии в зале парапсихолога Владимира Зухаря, который помогал Карпову (сам Карпов впоследствии сообщил, что сотрудничал с ним из-за слухов, что Корчной прибегает к помощи гипнотизера). Подвергся критике и президент FIDE Флоренсио Кампоманес, который, по его мнению, находился «в тесном контакте с советскими»

В эмиграции Корчной (на фото) щедро раздавал интервью и писал книги. Так, в книге «Антишахматы» игрок рассказал о давлении на его семью в СССР, о присутствии в зале парапсихолога Владимира Зухаря, который помогал Карпову (сам Карпов впоследствии сообщил, что сотрудничал с ним из-за слухов, что Корчной прибегает к помощи гипнотизера). Подвергся критике и президент FIDE Флоренсио Кампоманес, который, по его мнению, находился «в тесном контакте с советскими»

Фото: Виталий Арманд / РИА Новости

В 1983 году шахматист Гарри Каспаров (на фото слева) должен был сразиться с Виктором Корчным (справа), однако Советская шахматная федерация отказалась отправлять игрока в США. Шахматисту было засчитано поражение. Впоследствии советская сторона выплатила крупный штраф и отменила запрет на выступления шахматистов против Корчного

В 1983 году шахматист Гарри Каспаров (на фото слева) должен был сразиться с Виктором Корчным (справа), однако Советская шахматная федерация отказалась отправлять игрока в США. Шахматисту было засчитано поражение. Впоследствии советская сторона выплатила крупный штраф и отменила запрет на выступления шахматистов против Корчного

Фото: Taggart / AP

В конце 1980-х годов Бобби Фишер (справа) познакомился с венгерской шахматисткой Зитой Райчани и переехал в Будапешт. После того, как в 1992 году он сыграл коммерческий матч-реванш со Спасским на территории Югославии, правительство США предъявило ему обвинения в нарушении эмбарго страны и не уплате налогов. В дальнейшем шахматист жил на Филиппинах и в Японии. В 2003 году у Фишера был аннулирован американский паспорт и США потребовали его ареста. Спустя два года он был депортирован в Исландию, предоставившую ему гражданство, где и скончался 17 января 2008 года

В конце 1980-х годов Бобби Фишер (справа) познакомился с венгерской шахматисткой Зитой Райчани и переехал в Будапешт. После того, как в 1992 году он сыграл коммерческий матч-реванш со Спасским на территории Югославии, правительство США предъявило ему обвинения в нарушении эмбарго страны и не уплате налогов. В дальнейшем шахматист жил на Филиппинах и в Японии. В 2003 году у Фишера был аннулирован американский паспорт и США потребовали его ареста. Спустя два года он был депортирован в Исландию, предоставившую ему гражданство, где и скончался 17 января 2008 года

Фото: Reuters

В 1989 году на одном из турниров в Нью-Йорке отец восходящей звезды шахмат Гаты Камского (на фото с отцом) попросил политического убежища в США. Впоследствии Камский утверждал, что переезд был правильным решением и позволил ему выйти на новый уровень игры. Так, он заявил, что Ленинграде у него не было возможности участвовать в соревнованиях высокого уровня

В 1989 году на одном из турниров в Нью-Йорке отец восходящей звезды шахмат Гаты Камского (на фото с отцом) попросил политического убежища в США. Впоследствии Камский утверждал, что переезд был правильным решением и позволил ему выйти на новый уровень игры. Так, он заявил, что Ленинграде у него не было возможности участвовать в соревнованиях высокого уровня

Фото: Николай Адамович / ТАСС

В 2010 году шахматист Корчной выпустил книгу «КГБ играет в шахматы», в которой сообщил, что Гарри Каспаров находился под покровительством полковника КГБ Виктора Литвинова и первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Гейдара Алиева. В одном из интервью Карпов также намекал на покровительство Алиева

В 2010 году шахматист Корчной выпустил книгу «КГБ играет в шахматы», в которой сообщил, что Гарри Каспаров находился под покровительством полковника КГБ Виктора Литвинова и первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Гейдара Алиева. В одном из интервью Карпов также намекал на покровительство Алиева

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов (слева) в марте 2004 года договорился с главой Ливии Муамаром Каддафи (справа) о проведении чемпионата мира в Триполи. Несколько известных гроссмейстеров осудили выбор FIDE, поскольку Ливия запрещает въезд евреям. Их опасения подтвердил сын ливийского лидера Мухаммед, возглавляющий оргкомитет турнира и заявивший, что «не желает видеть у себя никаких сионистов». Под давлением FIDE команду Израиля в Триполи все же пригласили, но она не приехала «из соображений безопасности»

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов (слева) в марте 2004 года договорился с главой Ливии Муамаром Каддафи (справа) о проведении чемпионата мира в Триполи. Несколько известных гроссмейстеров осудили выбор FIDE, поскольку Ливия запрещает въезд евреям. Их опасения подтвердил сын ливийского лидера Мухаммед, возглавляющий оргкомитет турнира и заявивший, что «не желает видеть у себя никаких сионистов». Под давлением FIDE команду Израиля в Триполи все же пригласили, но она не приехала «из соображений безопасности»

Фото: Reuters

25 ноября 2015 года США ввели санкции против Кирсана Илюмжинова и принадлежащего ему банка «Русский финансовый альянс» за контакты с правительством Сирии. У федерации начались финансовые трудности, и она призвала уйти господина Илюмжинова в отставку, на что тот отказался. Комиссия по этике FIDE временно отстранила его от должности 13 июля 2018 года за попытку «дискредитировать членов президентского совета FIDE, делая ложные и провокационные заявления и отказываясь покинуть свой пост после закрытия банковских счетов организации». Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на пост главы организации

25 ноября 2015 года США ввели санкции против Кирсана Илюмжинова и принадлежащего ему банка «Русский финансовый альянс» за контакты с правительством Сирии. У федерации начались финансовые трудности, и она призвала уйти господина Илюмжинова в отставку, на что тот отказался. Комиссия по этике FIDE временно отстранила его от должности 13 июля 2018 года за попытку «дискредитировать членов президентского совета FIDE, делая ложные и провокационные заявления и отказываясь покинуть свой пост после закрытия банковских счетов организации». Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на пост главы организации

Фото: РИА Новости

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В августе 1914 года 11 российских шахматистов были интернированы Германией — во время объявления войны они находились на турнире в немецком Мангейме. Из них только четверым разрешили вернуться домой, а остальные, включая Ефима Боголюбова (на фото), были вынуждены выступить на восьми турнирах в Германии. В 1926 году Ефим Боголюбов отказался от советского гражданства в пользу немецкого, за что был лишен титула чемпиона. Кроме того, до распада СССР о нем предпочитали не вспоминать в советских книгах о шахматах

В 1927 году в Буэнос-Айресе первый чемпион РСФСР по шахматам Александр Алехин выиграл матч за звание чемпиона мира у Хосе Рауля Капабланки, носившего прозвище «шахматный автомат». К тому времени Алехин уже покинул СССР и выступал под французским флагом. Матч длился 2,5 месяца и завершился со счетом 18,5:15,5. На праздновании победы в Русском клубе Александр Алехин якобы заявил, что «миф о непобедимости большевиков развеялся, как развеялся миф о непобедимости Капабланки»

Фото: Hulton Archive / Getty Images

В дальнейшем Алехин (на фото) становился объектом критики и даже бойкота. В 1940-е годы под его авторством в немецкоязычной газете Pariser Zeitung вышла серия статей под названием «Еврейские и арийские шахматы», за которые ему пришлось долго оправдываться после войны, в том числе перед FIDE. Так, он утверждал, что его тексты были полностью переписаны. В конце 1945 года он был приглашен на турниры в Лондоне и Гастингсе, однако ряд шахматистов, включая Макса Эйве, Ройбена Файна и Арнолда Денкера, призвали к его бойкоту. Расследование о предполагаемом сотрудничестве с нацистами было возложено на Шахматную федерацию Франции. Тем не менее ему разрешили принять участие в матче против Михаила Ботвинника, однако они так и не встретились. Вскоре Алехин скоропостижно скончался

Фото: ТАСС

В матче за первенство мира 1972 года Борис Спасский (слева) встретился с американским шахматистом Робертом Фишером (справа). Начало игры, названной в прессе «матчем века», дважды переносилось из-за несогласия с финансовыми условиями и неявки Бобби Фишера. Во время матча провокации допускали обе стороны. Так, американский спортсмен не пришел на вторую партию после того, как организаторы отказались убирать камеры из зала, а после шестой партии советская делегация заменила стул Бориса Спасского на кресло

Фото: J. Walter Green / AP

В итоге советский спортсмен проиграл матч со счетом 8,5:12,5, сам Фишер (на фото слева) стал в США чуть ли не национальным героем страны, что неудивительно — его триумф прервал эпоху доминирования советских гроссмейстеров. Этот проигрыш стал одной из причин эмиграции Бориса Спасского из СССР. В 1976 году игрок переехал во Францию, за которую впоследствии выступал. В одном из интервью он признался, что решился на переезд, чтобы иметь возможность участвовать в международных турнирах. По его словам, после проигрыша Фишеру Спорткомитет СССР препятствовал этому

Фото: AP

В 1975 году Бобби Фишер отказался играть с победителем турнира претендентов, и звание чемпиона мира по шахматам автоматически перешло к Анатолию Карпову (на фото справа). Переговоры об организации матча с американцем шли несколько лет, но не принесли результатов. В одном из интервью Карпов признавался, что в период согласования встречи на него оказывалось давление, в том числе со стороны высокопоставленных членов Политбюро, которые активно отговаривали от этого шага. В 1974 году соперником Анатолия Карпова в финале турнира претендентов был Виктор Корчной (на фото слева). В интервью югославским СМИ Корчной намекнул, что его проигрыш стал результатом давления сверху

Фото: Савостьянов Владимир / ТАСС

Спустя два года, во время турнира в Амстердаме, Виктор Корчной отказался возвращаться в СССР. Некоторое время советские шахматисты бойкотировали турниры с участием бывшего соотечественника, в газете «Советский спорт» было опубликовано письмо с критикой, подписанное 31 советским гроссмейстером. Тем не менее в 1978 и 1981 годах он сыграл два матча на звание чемпиона мира с Анатолием Карповым (сначала как лицо без гражданства, а потом как гражданин Швейцарии). Виктор Корчной проиграл их со счетом 15,5:16,5 и 7:11
На фото: Анатолий Карпов после победы над Виктором Корчным в Багио, 1978 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В эмиграции Корчной (на фото) щедро раздавал интервью и писал книги. Так, в книге «Антишахматы» игрок рассказал о давлении на его семью в СССР, о присутствии в зале парапсихолога Владимира Зухаря, который помогал Карпову (сам Карпов впоследствии сообщил, что сотрудничал с ним из-за слухов, что Корчной прибегает к помощи гипнотизера). Подвергся критике и президент FIDE Флоренсио Кампоманес, который, по его мнению, находился «в тесном контакте с советскими»

Фото: Виталий Арманд / РИА Новости

В 1983 году шахматист Гарри Каспаров (на фото слева) должен был сразиться с Виктором Корчным (справа), однако Советская шахматная федерация отказалась отправлять игрока в США. Шахматисту было засчитано поражение. Впоследствии советская сторона выплатила крупный штраф и отменила запрет на выступления шахматистов против Корчного

Фото: Taggart / AP

В конце 1980-х годов Бобби Фишер (справа) познакомился с венгерской шахматисткой Зитой Райчани и переехал в Будапешт. После того, как в 1992 году он сыграл коммерческий матч-реванш со Спасским на территории Югославии, правительство США предъявило ему обвинения в нарушении эмбарго страны и не уплате налогов. В дальнейшем шахматист жил на Филиппинах и в Японии. В 2003 году у Фишера был аннулирован американский паспорт и США потребовали его ареста. Спустя два года он был депортирован в Исландию, предоставившую ему гражданство, где и скончался 17 января 2008 года

Фото: Reuters

В 1989 году на одном из турниров в Нью-Йорке отец восходящей звезды шахмат Гаты Камского (на фото с отцом) попросил политического убежища в США. Впоследствии Камский утверждал, что переезд был правильным решением и позволил ему выйти на новый уровень игры. Так, он заявил, что Ленинграде у него не было возможности участвовать в соревнованиях высокого уровня

Фото: Николай Адамович / ТАСС

В 2010 году шахматист Корчной выпустил книгу «КГБ играет в шахматы», в которой сообщил, что Гарри Каспаров находился под покровительством полковника КГБ Виктора Литвинова и первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Гейдара Алиева. В одном из интервью Карпов также намекал на покровительство Алиева

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов (слева) в марте 2004 года договорился с главой Ливии Муамаром Каддафи (справа) о проведении чемпионата мира в Триполи. Несколько известных гроссмейстеров осудили выбор FIDE, поскольку Ливия запрещает въезд евреям. Их опасения подтвердил сын ливийского лидера Мухаммед, возглавляющий оргкомитет турнира и заявивший, что «не желает видеть у себя никаких сионистов». Под давлением FIDE команду Израиля в Триполи все же пригласили, но она не приехала «из соображений безопасности»

Фото: Reuters

25 ноября 2015 года США ввели санкции против Кирсана Илюмжинова и принадлежащего ему банка «Русский финансовый альянс» за контакты с правительством Сирии. У федерации начались финансовые трудности, и она призвала уйти господина Илюмжинова в отставку, на что тот отказался. Комиссия по этике FIDE временно отстранила его от должности 13 июля 2018 года за попытку «дискредитировать членов президентского совета FIDE, делая ложные и провокационные заявления и отказываясь покинуть свой пост после закрытия банковских счетов организации». Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на пост главы организации

Фото: РИА Новости

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