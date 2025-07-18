В Удмуртии нашли тело 18-летней девушки, утонувшей на реке Каме возле села Докша

На четвертый день поисков, 18 июля, водолазы обнаружили тело 18-летней девушки, утонувшей на реке Каме возле села Докша, сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Напомним, девушка утонула 15 июля. По предварительным данным, она пошла купаться вместе с друзьями и неожиданно ушла под воду. Ее унесло сильным течением на глубину. Погибшая не умела плавать. В тот же день водолазы начали поиски ее тела.