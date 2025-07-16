Спасатели прошли 3,5 тысячи «квадратов» в поисках утонувшей на реке Каме девушки

Завершен очередной этап поисков тела 18-летней девушки, утонувшей на реке Каме возле села Докша, сообщили в региональной Поисково-спасательной службе (ПСС УР). Погибшая не найдена. В течение дня обследовано свыше 3,5 тыс. кв. м дна реки. Завтра, 17 июля, поиски будут продолжены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Напомним, девушка утонула 15 июля. По предварительным данным, она пошла купаться вместе с друзьями. Неожиданно девушка ушла под воду, сильное течение унесло ее на глубину. Погибшая не умела плавать. В тот же день водолазы начали поиски ее тела. 16 июля были задействованы три катера с эхолотами и семь специалистов ПСС УР. Сверх того на месте работали четверо сотрудников МЧС, ведомство также предоставило лодку.