Суд оставил в СИЗО жительницу Миасса по обвинению в убийстве сына

Суд оставил под стражей жительницу Миасса, обвиняемую в убийстве двухлетнего сына с помощью наркотиков. Миасский городской суд 3 июня продлил срок ее содержания до 5 августа. Женщина пыталась изменить меру пресечения, но Челябинский областной суд оставил решение первой инстанции без изменений, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, 32-летняя мать систематически вводила сыну наркотики, чтобы успокоить его. Ребенок скончался 22 января от отравления метадоном. В мае суд лишил женщину родительских прав, в семье было еще трое детей.

Дарья Мировщикова