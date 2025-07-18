Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о сотруднике прокуратуры из Нижнекамска, которого подозревают в оформлении на себя двух квартир малоимущих семей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат об оформившем две квартиры на детей прокуроре из Нижнекамска

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бастрыкину доложат об оформившем две квартиры на детей прокуроре из Нижнекамска

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В соцсетях появилась информация, что прокурор оформил две квартиры для малоимущих граждан на своих детей. При этом в очереди на улучшение жилищных условий стояли около 140 семей.

Ранее СУ СКР по Татарстану возбуждало дело по факту нарушений при предоставлении жилищного сертификата семье мигрантов в Нижнекамске. Тогда это вызвало недовольство у граждан и появились предположения о коррупционной составляющей.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Валерию Липскому организовать проверку в отношении сотрудника прокуратуры и представить доклад о ходе расследования уголовного дела о семье мигрантов.

Диана Соловьёва