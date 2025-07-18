В Ярославской области с 4 августа разрешат ходить в лес

В Ярославской области с 4 августа граждане смогут свободно посещать леса. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В настоящее время на территории всего региона действует особый противопожарный режим. Он запрещает посещение лесов, выжигание сухой травы и разведение костров. Режим был введен на 21 день, его действие завершится 4 августа.

«В настоящее время в области сохраняется высокий уровень пожарной опасности в лесах. В соответствии с прогнозом Росгидромета к 20.07.2025 в Ярославской области также прогнозируется высокий класс пожарной опасности. При снижении класса пожарной опасности министерством будет инициирован вопрос о снятии запрета на посещение лесов»,— объяснили в минприроды.

При этом режим может быть продлен.

Алла Чижова