Замглавы Минцифры Шойтов: оборотные штрафы за утечки еще не применялись, но будут

С 30 мая российский бизнес не допустил ни одной повторной утечки персональных данных россиян, заявил заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов. Поэтому оборотные штрафы, которые вступили в силу в конце весны, еще ни разу не были применены. Господин Шойтов уверен, что такая благополучная ситуация сложилась не навсегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шойтов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Шойтов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я не сомневаюсь, что все-таки они будут, то есть, наверное, утечки будут происходить, но рассчитываем, что эта мера сильно поможет. И за полтора месяца у нас таких событий еще не произошло: не только штрафы не предъявили, но и утечек не было, которые на эти штрафы можно было предъявить»,— сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»).

Поправки в КоАП РФ действуют с 30 мая. Размер штрафов — от 1% до 3% от оборота компании за год, но не менее 25 млн и не более 500 млн руб. Количество утечек данных у российских компаний в 2025 году заметно снижается, как сообщали в центре мониторинга внешних цифровых угроз ГК «Солар». По сравнению с первым полугодием 2024 года их количество сократилось на 15%. Эксперты считают, что этому помогли поправки в законодательство.

Подробнее — в материале «Ъ» «Данные не находят брешь».