Данные не находят брешь

Количество утечек данных у российских компаний в 2025 году заметно снижается, по оценкам специалистов по кибербезопасности — на более чем 15% год к году. Помогли вступившие в силу оборотные штрафы для бизнеса и, как следствие, повышенное внимание к безопасности, считают эксперты. Однако тенденция может быть связана и со снижением количества выявленных случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С начала 2025 года специалисты центра мониторинга внешних цифровых угроз ГК «Солар» (входит в «Ростелеком») наблюдают снижение количества инцидентов, связанных с утечками данных. Так, по сравнению с первым полугодием 2024 года количество утечек сократилось на 15%. При этом число размещенных в открытом доступе строк данных сократилось почти в 2,5 раза.

Тренд подтверждают и в компании F6, опираясь на данные с января по март 2025 года. Специалисты киберразведки компании зафиксировали лишь 67 новых случаев публикации баз данных российских компаний на теневых форумах и в тематических Telegram-каналах, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 29%. Как и раньше, большинство похищенных баз данных в этом году были выложены в публичный доступ бесплатно для нанесения наибольшего ущерба компаниям и их клиентам, отмечают в компании F6.

Лидерами по количеству инцидентов, связанных с утечками, остаются ритейл и электронная коммерция, приводят данные эксперты ГК «Солар» и F6.

«Ритейл и интернет-магазины уже много лет возглавляют антирейтинги по числу утечек конфиденциальной информации»,— говорят в InfoWatch. По оценкам компании, в 2024 году было скомпрометировано более 1,5 млрд записей пользователей. «Главная причина — концентрация высоколиквидных сведений. Ритейлеры хранят платежные реквизиты, персональные данные, истории покупок и данные о предпочтениях покупателей, что может стать золотой жилой для хакеров: такие базы быстро распространяются в даркнете»,— отмечает партнер и заместитель гендиректора ГК «КОРУС Консалтинг» Мария Бар-Бирюкова. Другая причина, по ее словам,— техническая слабость и «лоскутная безопасность» компаний, которая возникает, когда постепенно наращивают IT-инфраструктуру, но не уделяют должного внимания анализу текущих систем.

Около 13% от всех утечек эксперты F6 зафиксировали в госсекторе, а наименьшее количество — в сфере логистики и доставки. Снижение доли госучреждений и в атаках с вымогателями, в том числе в мире, отмечает аналитик исследовательской группы Positive Technologies Роман Резников. По его данным, между первым и вторым кварталами 2025 года этот показатель глобально упал с 23% до 18%.

«Внедряемые многими странами запреты на выплату выкупов киберпреступникам приводят к тому, что госучреждения перестают быть потенциально прибыльными целями»,— добавил эксперт.

«В первую очередь на снижение количества утечек повлияли оборотные штрафы, вступившие в силу в конце мая. К этому событию большинство организаций подготовились и усилили киберзащиту»,— считает старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин. Однако, отмечает он, чем сложнее защита, тем сложнее детектировать сам факт атаки. Эксперты F6 связывают снижение общего количества утечек с блокировками в Telegram. По их данным, администрация мессенджера стала жестче бороться с чатами и каналами, замеченными в распространении нелегального контента и спама, а также ведущими подозрительную активность.

Милош Вагнер, замглавы Роскомнадзора, май 2025 года, «Интерфакс»: «Датой совершения правонарушения будет являться та дата, когда стало известно об утечке».

От излишне оптимистичной реакции на динамику остерегает директор по развитию центра мониторинга Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско. По его словам, атаки продолжаются и интенсивность их крайне высока. «Один-два крупных инцидента вполне способны склонить чашу весов в другую сторону»,— добавляет он. С ним согласен руководитель отдела информационной безопасности Linx Cloud Григорий Филатов, который отмечает, что тенденция может быть связана и со снижением количества выявленных случаев.

Филипп Крупанин