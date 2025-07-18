В Курганской области задержан подозреваемый в двойном убийстве

Следственные органы Курганской области возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек и покушения на третьего (п.п. «а», «д», «е» ч.2 ст.105, ч.3 ст.30 п.п. «а», «д», «е» ч.2 ст.105 УК РФ). По подозрению в совершении преступлений задержан 52-летний житель села Пичугино Варгашинского округа. Он запер трех человек в строительном вагончике и поджег его, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Преступления произошло 16 июля в районе 7 км автодороги между рабочим поселком Варгаши и селом Лихачи. По версии следствия, после полуночи 16 июля житель села Пичугино на почве ревности запер в вагончике сожительницу и двух ранее незнакомых мужчин, которых при попытках выбраться через окно избивал монтировкой. Затем он забросил в вагончик канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его, считает следствие. В результате два человека погибли. Третьему удалось самостоятельно спастись. 23-летнему пострадавшему оказана медицинская помощь. Он дал подробные показания о произошедшем.

Поджигатель покинул место происшествия на личном автомобиле УАЗ, который бросил в лесу в 5 км от места происшествия. 18 июля сотрудники СК и регионального управления МВД России задержали подозреваемого. Сейчас с ним работает следователь. Подозреваемый дал признательные показания.