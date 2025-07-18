Экс-совладелец липецкого «Свободного сокола» не смог оспорить продажу акций

Арбитражный суд Липецкой области отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействительной сделки по выведению кипрской ООО «Фэдокс трейдинг лимитед» из числа мажоритарных участников ООО «Липецкая трубная компания “Свободный сокол”». Это следует из материалов дела.

В ноябре 2021 года ООО «Фэдокс трейдинг лимитед» обратилось в арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к Виктору Андрееву о признании недействительной сделки по отчуждению доли компании номинальной стоимостью 36 тыс. руб., что составляет 60% в уставном капитале ООО «ЛТК “Свободный сокол”».

Истец, с учетом уточненных исковых требований, просил признать недействительным договор купли-продажи доли от 9 ноября 2021 года, а также — право «Фэдокс трейдинг лимитед» на нее с одновременным прекращением права Виктора Андреева.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, проанализировав и оценив представленные доказательства, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Подробности решения не раскрываются. Оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

В 2021 году в компании развивался корпоративный конфликт между совладельцами. В ноябре держатель 60% долей компании, представитель «Фэдокс трейдинг лимитед» Антон Бабуцидзе заявил, что был выведен из числа мажоритарных участников общества, не зная об этом. Сейчас, по данным Rusprofile, часть ООО принадлежит Игорю (39%) и Надежде (1%) Ефремовым, еще 60% долей компании — Виктору Андрееву.

В апреле арбитражный суд Ярославской области не стал удовлетворять заявление о взыскании в пользу руководителей ООО «Вук-сервиса» убытков из-за продажи акций крупного воронежского производителя мостовых конструкций АО «Воронежстальмост» по якобы заниженной цене.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова