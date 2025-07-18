Над энергосектором сгущаются санкции

Евросоюз договорился о новом 18-м пакете санкций. Под них подпали газопроводы «Северные потоки», крупный НПЗ «Роснефти» в Индии, российские и китайские банки. Постпреды стран ЕС согласовали новые антироссийские санкций, назвав этот пакет «самым жестким». Они направлены на энергетический и финансовый сектора. В частности, так называемый потолок цен на российскую нефть будет понижен на 15%, примерно до $47,5 за баррель, в санкционный список также войдут еще 105 кораблей теневого флота. По словам главы Евродипломатии Каи Каллас, ЕС будет давить на российский оборонно-промышленный комплекс.

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Действительно ли этот пакет один из самых жестких? Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что давление на Москву будет довольно умеренным: «Я бы, конечно, не назвал его самым жестким, гораздо более значимыми были санкции, которые, например, запрещали поставку из России в Евросоюз российского угля с 10 августа 2022 года. Или, например, 6-й пакет санкций, согласно которому, запрещается поставлять российскую нефть и нефтепродукты на европейский рынок морским транспортом, это вызвало гораздо большее перестроение рынка, создало России проблему, потому что надо было уйти на азиатские рынки, и все это создало ту самую скидку на нашу нефть.

Сейчас же мы видим как Каллас заявляет о "более жестком пакете", но он больше пиаровский, скажем так. В реальности вводят санкции против "Северного потока", который не работает, потому что турбины нужно было обслуживать немецкой компании Siemens, а потом он был еще и взорван. Спрашивается: и чем вы нам угрожаете? Понижение потолка цены на нефть — это тоже во многом имиджевая история. Влияние на "Роснефть" — тоже большой вопрос. Как на России могут отразиться санкции в отношении одного из нефтеперерабатывающих заводов в Индии?

Что касается танкеров, само по себе их включение в список ни к чему не приведет, потому что они и так не заходят в европейские порты. Но если мы это рассматриваем в качестве подготовки к более масштабным каким-то ограничениям, а есть риск, что европейцы когда-то могут попытаться перекрыть для танкеров заход в Балтийское море, тогда это вызов для нас. Я думаю, что глобально сейчас ничего не изменится. Цены на нефть, наоборот, немножко подросли, что нам выгодно. Я думаю, что этот пакет — скорее информационный повод для Европы, не зря они его так активно пиарят, нужно что-то постоянно принимать».

На согласование этого пакета страны Евросоюза потратили внушительное время. Прежде против выступали Венгрия, Словакия и Мальта. Однако словацкий премьер Роберт Фицо после переговоров с главой Еврокомиссии заявил, что Братислава поддержит это решение. По его словам, все варианты блокировки ограничений страна уже исчерпала, а дальше это бы угрожало интересам самой Словакии. Вероятно, на этих переговорах странам пообещали какую-то компенсацию, допускает независимый эксперт нефтегазового рынка Владимир Демидов:

«Действительно, 18-й пакет достаточно жесткий, но одновременно и для тех, кто его принимает, потому что, как мы видим, здесь достаточно большое количество санкций против поставщиков нефтепродуктов в саму Европу.

Мы слышали много критики этого пакета со стороны Словакии, со стороны Венгрии, Мальта даже внезапно выступала против. Эти страны действительно достаточно сильно зависят от российских поставок. Где они будут искать альтернативу, и о чем договорился Брюссель и Фицо, сложно сказать. На самом деле физически Брюссель не может увеличить поставки ни газа, ни нефти в Словакию, я допускаю, что они планируют субсидировать какую-то часть ресурсов, которые Словакия покупает у России. Я думаю, что некоторые политики Евросоюза опасаются, что проект "Северных потоков" все-таки будет восстановлен и запущен под российской эгидой либо под эгидой бизнеса США. Они стараются наложить как можно больше санкций на то, чтобы в будущем это можно было бы использовать как аргумент во время переговоров».

По данным портала Euronews, в 18-й пакет также входит запрет на трансакции с Российским фондом прямых инвестиций и его дочерними структурами, такие же меры будут действовать в отношении 22-х российских банков. Рестрикции затронут и китайские банки, которые, по мнению Евросоюза, помогают Москве обходить санкции. Впрочем, именно они могут оказаться самыми болезненными, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Было понятно, что наиболее болезненные санкции вводили США, потому что у них был механизм контроля над этими санкциями. И наиболее существенными оказались именно вторичные санкции.

У Евросоюза нет такого механизма контроля над санкциями, который был у Штатов, и подчинятся ли китайские банки, не будут ли они искать способы обхода, это большой вопрос, потому что способов досконально проверить это и надавить на Китай у Евросоюза по большому счету нет. Сами по себе санкции против "Северного потока", как ни парадоксально, в нынешней ситуации в большей степени сигнал США, чем России. Про это было много информации, рассчитывали на то, что США возьмут в управление "Северные потоки", может быть, будут усиливать свое присутствие на европейском нефтегазовом рынке.

Безусловно, в этом есть попытка сделать больно Москве. Кроме того, очень важно понимать контекст. Мы, значит, обсуждаем 18-й пакет санкций, и уже работа над 19-м ведется, а, например, кто-нибудь помнит, что было в предыдущих?

Спросите даже эксперта, что было в 13-м пакете, кто-нибудь вспомнит? То есть санкционный механизм пока фундаментально не меняет ситуацию».

В Кремле неоднократно называли антироссийские санкции незаконными и призывали к их отмене. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что за время ограничений Россия приобрела к ним иммунитет. По его словам, каждый новый пакет добавляет негативных факторов и для тех стран, которые их вводят.

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Анна Кулецкая