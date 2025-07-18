В Сочи заработали четыре базовые станции связи в горных селах

В селах Ермоловка и Верхнее Уч-Дере специалисты построили и запустили современную цифровую инфраструктуру в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Работы проводились в партнерстве с «Ростелекомом» по государственной программе, охватывающей всю территорию Большого Сочи, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава города Андрей Прошунин отметил, что задача городской администрации — обеспечить стабильную связь и интернет в удаленных районах курорта. Он уточнил, что в 2025 году высокоскоростной интернет и мобильная связь стали доступны еще почти 600 жителям сельской местности.

До конца года специалисты планируют установить две новые базовые станции в селе Марьино Лазаревского района. В «Ростелекоме» сообщили, что в Ермоловке монтаж оборудования потребовал особого подхода из-за горной местности и приграничного режима. По словам директора Краснодарского филиала компании Сергея Полякова, специалисты установили три базовые станции, проложили оптический канал и выполнили настройку всей системы.

В 2024 году в Сочи специалисты ввели в эксплуатацию 72 новых объекта мобильной связи и модернизировали более 800. Качество сигнала улучшилось в пяти отдаленных селах, на Мамайке и в районе парка «Ривьера».

Каждый год локации для установки базовых станций определяются на основе голосования, которое проводит Минцифры России на портале госуслуг. Населенные пункты, набравшие наибольшее количество голосов, включаются в адресную программу до 2030 года.

Мария Удовик