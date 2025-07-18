Водоканал Ставрополья обновил автопарк современной техникой

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» за пять лет приобрел 159 единиц новой техники, включая более 20 современных автоцистерн для доставки питьевой воды. Десять новых водовозов закупили в 2024 году и первом квартале 2025 года по поручению главы региона. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Ставропольводоканал» Фото: Пресс-служба «Ставропольводоканал»

По данным водоканала, усилен контроль за соблюдением графиков доставки воды автоцистернами в жаркую погоду и своевременным информированием жителей о порядке подачи заявок на подвоз воды. Главам территорий совместно с ресурсоснабжающими организациями поручено формировать согласованные графики доставки воды.

«Только комплексный подход по постепенному обновлению автопарка и координации действий с органами местного самоуправления позволяют эффективно решать задачи по обеспечению населения качественной питьевой водой даже в условиях экстремальной жары и повышенной нагрузки на систему водоснабжения», — приводятся в сообщении слова губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Валентина Любашенко