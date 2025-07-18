Курской экс-чиновнице ужесточат обвинение в хищении субсидий для малоимущих

В прокуратуру вернули уголовное дело в отношении бывшего начальника управления социального обеспечения администрации Суджанского района Курской области Надежды Крапивной. Это следует из материалов местного райсуда.

Дело рассматривалось с февраля этого года. Госпожа Крапивная обвинялась в восьми эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и в 20 эпизодах мошенничества (ч. 3 ст.159 УК РФ). Санкции статей предусматривают наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

Уголовное дело было возбуждено управлением Следственного комитета по Курской области в феврале 2024 года. В его основу легли материалы прокурорской проверки, которая установила, что не позднее 23 мая 2023 года обвиняемая якобы решила похитить средства, предоставляемые малоимущим гражданам по социальному контракту. Для этого она через знакомых заключала контракты с людьми, которые могли претендовать на выплаты, но не собирались исполнять условия контрактов. Выплаченные из бюджета деньги участники преступной схемы распределяли между собой. Ущерб, по оценке следствия, составил 6,65 млн руб. Кроме того, по версии обвинения, госпожа Крапивная получила почти 400 тыс. руб. за одобрение заключение социальных контрактов.

Вместе с бывшей начальницей на скамье подсудимых были 12 человек. Все они находятся под подпиской о невыезде. Экс-чиновница после возбуждения дела была заключена под стражу.

Владимир Зоркий