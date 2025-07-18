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По указу Путина госнаграды получили две жительницы Ставрополья

Две жительницы Ставпропольского края получили государственные награды. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.

Валентине Глубоченко за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоили звание «Мать-героиня».

А благодаря успехам в труде и многолетней деятельности Ирину Егорову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она является председателем правления ПАО Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье».

Мария Хоперская

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