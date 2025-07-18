Силы ПВО сбили 18 беспилотников над шестью регионами России

Минобороны РФ сообщило, что с 12:05 мск до 13:55 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 14 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки беспилотников были отражены в четырех регионах.

Девять дронов сбили над территорией Калужской области, три — над столичным регионом, по одному — над территориями Брянской и Орловской областей.

Часом ранее силы ПВО перехватили четыре беспилотника в Белгородской, Тульской, Калужской и Брянской областях.

За прошедшую ночь над российскими регионами уничтожили 73 беспилотника.